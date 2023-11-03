В Чернигове 80-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки

По предварительной информации, женщина совершила самоубийство.

Фото иллюстративное

В пятницу, 3 ноября, в Чернигове из окна многоэтажки выпрыгнула 80-летняя женщина. Инцидент произошел на проспекте Победы. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщил пресс-офицер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копистко.

По предварительной информации, женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна своей квартиры на девятом этаже.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 3 ноября в Киеве мужчина выпал с 8-го этажа, а 2 ноября в Шевченковском районе Киева из окна многоэтажки выпал и погиб 21-летний парень.

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