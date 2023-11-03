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Доработанный проект Бюджета на 2024 год предусматривает увеличение расходов на ВСП и ВККС и уменьшение – на суды

В представленном 2 ноября проекте Бюджета-2024 решено уменьшить расходы развития судов на 62,156 млн и увеличить расходы на потребление Высшего совета правосудия и ВККС.

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Доработанный проект Бюджета на 2024 год предусматривает увеличение расходов на ВСП и ВККС и уменьшение – на суды

15:39, 3 ноября 2023
В представленном 2 ноября проекте Бюджета-2024 решено уменьшить расходы развития судов на 62,156 млн и увеличить расходы на потребление Высшего совета правосудия и ВККС.
Доработанный проект Бюджета на 2024 год предусматривает увеличение расходов на ВСП и ВККС и уменьшение – на суды
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На сайте Верховной Рады размещен текст доработанного Кабмином ко второму чтению проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» №10000. Соответствующие сравнительные таблицы датированы 2 ноября.

Кабмин в сравнительной таблице отмечает, что ко второму чтению будут увеличены расходы на Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия. Соответственно, будут уменьшены издержки развития на суды.

А именно увеличиваются расходы потребления для Высшей квалификационной комиссии судей Украины по бюджетной программе 0501020 на 52,428 млн грн (из них оплата труда - на 42,82 млн грн).

А также увеличиваются расходы на потребление Высшего совета правосудия по бюджетной программе 5981010 на 9,727 млн грн.

Соответственно, принято решение уменьшить расходы развития по бюджетной программе «Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия» на 62,156 млн грн.

Ранее мы писали, что такие предложения в Бюджет утвердила Верховная Рада своим постановлением 10000/П.

Напомним, что первоначально Минфин предусмотрел предельный объем расходов на 2024 год для Высшего совета правосудия в сумме 228,89 млн. грн. Но такой объем расходов не устроил Высший совет правосудия. В частности, ВСП отметил в письме Правительству, что нужно увеличить расходы на 74,23 млн грн, в частности расходы на надбавку за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия в сумме 15,26 млн грн, на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата в сумме 18,83 млн грн, надбавку за высокие достижения в труде работников, выполняющих функции по обслуживанию 484,3 тыс. грн, выплату премии – 25,1 млн грн, выплату материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов – 14 ,54 млн грн, а также компенсировать 481,5 тыс. грн дефицита расходов на оплату командировок членов Высшего совета правосудия и работников секретариата по Украине и за границу.

В бюджетном запросе на 2024 год Высший совет правосудия подавал предложения по общему объему его расходов в сумме 341,24 млн грн. В итоге, в проекте Бюджета-2024 к первому чтению предусмотрели даже больше – общий объем расходов в 342,73 млн грн. Однако ВСП отметил, что не учтены его предложения по увеличению текущих расходов в сумме 23,77 млн грн.

Также в ВСП отметили недостаток площади для качественной работы. Так, сейчас Совет правосудия размещается в административном здании общей площадью 4895,5 кв м, и у него существует потребность в дополнительной площади 2173,1 кв м, поскольку Счетная палата в 2019 году обратила внимание на нарушение санитарных правил и норм работы с визуальными дисплейными терминалами. По словам ВСП, это негативно влияет на условия выполнения Высшим советом правосудия всех возложенных на него функций качественно и своевременно.

Автор: Наталья Мамченко

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