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Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

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Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

15:39, 3 листопада 2023
У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.
Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди
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На сайті Верховної Ради розміщено текст доопрацьованого Кабміном до другого читання проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» №10000. Відповідні порівняльні таблиці датовані 2 листопада.

Кабмін у порівняльній таблиці зазначає, що до другого читання будуть збільшені видатки на Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя. Відповідно, будуть зменшені видатки розвитку на суди.

А саме, збільшуються видатки споживання для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за бюджетною програмою 0501020 на 52,428 млн грн (з них оплата праці – на 42,82 млн грн).

А також збільшуються видатки споживання Вищої ради правосуддя за бюджетною програмою 5981010 на 9,727 млн грн.

Відповідно ухвалено рішення зменшити видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 62,156 млн грн.

Раніше ми писали, що такі пропозиції до Бюджету затвердила Верховна Рада своєю постановою 10000/П .

Нагадаємо, що спочатку Мінфін передбачив граничний обсяг видатків на 2024 рік для Вищої ради правосуддя у сумі 228,89 млн грн. Але такий обсяг видатків не влаштував Вищу раду правосуддя. Зокрема, ВРП зазначило у листі до Уряду, що треба збільшити видатки на 74,23 млн грн, зокрема видатки на надбавку за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя у сумі 15,26 млн грн, на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату у сумі 18,83 млн грн, надбавку за високі досягнення у праці працівників, які виконують функції з обслуговування 484,3 тис. грн, виплату премії – 25,1 млн грн, виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 14,54 млн грн, а також компенсувати 481,5 тис. грн дефіциту видатків на оплату відряджень членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату по Україні та за кордон.

Загалом у бюджетному запиті на 2024 рік Вища рада правосуддя подавала пропозиції щодо загального обсягу її видатків у сумі 341,24 млн грн. Врешті у проекті Бюджету-2024 до першого читання передбачили навіть більше – загальний обсяг видатків у 342,73 млн грн. Однак ВРП зауважило, що не враховано її пропозиції щодо збільшення поточних видатків у сумі 23,77 млн грн.

Також у ВРП зауважили про брак площі для якісної роботи. Так, зараз Рада правосуддя розміщується в адміністративній будівлі загальною площею 4895,5 кв м, і у неї існує потреба у додатковій площі 2173,1 кв м, оскільки Рахункова палата в 2019 році звернула увагу на порушення санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами. За словами ВРП, це негативно впливає на умови виконання Вищою радою правосуддя всіх покладених на неї функцій якісно і вчасно.

Автор: Наталя Мамченко

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