Голову правління ГЗК підозрюють у несплаті податків на понад 2 млрд гривень

Повідомлено про підозру голові правління одного з найбільших ГЗК за занижені суми рентної плати протягом 3 років.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Про підозру оголошено голові правління одного з найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) України, яке спеціалізується на видобутку залізної руди. Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та службове підроблення податкової декларації, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний разом з головним бухгалтером та іншими особами з квітня 2018 року по лютий 2022 року подавали податкові декларації з рентної плати до податкового органу. Декларації містили завідомо недостовірні відомості та занижували суми рентної плати за період з 2018 по 2021 рік. Це спричинило ненадходження більше ніж 2,2 мільярда гривень податків до державного бюджету.

До того ж службові особи гірничо-збагачувального комбінату були ознайомлені з правилами нарахування та сплати рентної плати, а також з об'єктом оподаткування за користування надрами для видобування корисних копалин.

Підозрюваний вже перебуває під вартою в іншому кримінальному провадженні, пов'язаному з незаконним видобутком та використанням корисних копалин, що завдало державі збитків у розмірі приблизно 157 мільярдів гривень.

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