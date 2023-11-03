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  1. В Україні

Голову правління ГЗК підозрюють у несплаті податків на понад 2 млрд гривень

20:44, 3 листопада 2023
Повідомлено про підозру голові правління одного з найбільших ГЗК за занижені суми рентної плати протягом 3 років.
Голову правління ГЗК підозрюють у несплаті податків на понад 2 млрд гривень
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Про підозру оголошено голові правління одного з найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) України, яке спеціалізується на видобутку залізної руди. Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та службове підроблення податкової декларації, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний разом з головним бухгалтером та іншими особами з квітня 2018 року по лютий 2022 року подавали податкові декларації з рентної плати до податкового органу. Декларації містили завідомо недостовірні відомості та занижували суми рентної плати за період з 2018 по 2021 рік. Це спричинило ненадходження більше ніж 2,2 мільярда гривень податків до державного бюджету.

До того ж службові особи гірничо-збагачувального комбінату були ознайомлені з правилами нарахування та сплати рентної плати, а також з об'єктом оподаткування за користування надрами для видобування корисних копалин.

Підозрюваний вже перебуває під вартою в іншому кримінальному провадженні, пов'язаному з незаконним видобутком та використанням корисних копалин, що завдало державі збитків у розмірі приблизно 157 мільярдів гривень.

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