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  1. В Україні

Кабмін продовжив програму забезпечення житлом до 2026 року

16:36, 3 листопада 2023
Програма доступного кредитування житла передбачає інвестиції понад 1 мільярд гривень в житлове будівництво
Кабмін продовжив програму забезпечення житлом до 2026 року
Джерело фото: slovoidilo
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Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження державної програми забезпечення молоді житлом до 2026 року, надаючи сотням молодих родин можливість отримати пільгові кредити для будівництва власних осель, – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

«Ще одна сфера, яку ми підтримуємо і яка має важливе економічне та соціальне значення – це житлове будівництво. Сьогодні Уряд продовжить до 2026 року державну програму забезпечення молоді житлом», – розповів прем'єр.

За його словами, ця програма передбачає інвестиції понад 1 мільярд гривень в житлове будівництво, що призведе до створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень та сприятиме розвитку громад. Програма також передбачає співфінансування з місцевих бюджетів, тож місцеві громади мають активно використовувати цю можливість.

«Ми очікуємо, що місцева влада набагато активніше долучиться, адже як ніхто має бути зацікавлена у тому, щоб молоді родини жили та працювали саме в їхній громаді», – підкреслив прем'єр.

Також на засіданні уряду було вирішено питання використання коштів для того, щоб громадяни могли користуватися сертифікатами на компенсацію за знищене житло, які виділяються в рамках програми «єВідновлення». З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено 2,5 мільярда гривень на компенсаційні сертифікати. За словами Шмигаля, тисячі українців матимуть можливість придбати нове житло на заміну того, що було зруйновано росією.

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