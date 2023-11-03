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  1. В Украине

Кабмин продлил программу обеспечения жильем до 2026 года

16:36, 3 ноября 2023
Программа доступного кредитования жилья предусматривает инвестиции более 1 миллиарда гривен в жилищное строительство.
Кабмин продлил программу обеспечения жильем до 2026 года
Источник фото: slovoidilo
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Кабинет министров принял решение о продлении государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2026 года, предоставляя сотням молодых семей возможность получить льготные кредиты для строительства собственных домов, – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

«Еще одна сфера, которую мы поддерживаем и которая имеет важное экономическое и социальное значение – это жилищное строительство. Сегодня Правительство продолжит до 2026 года государственную программу обеспечения молодежи жильем», – рассказал премьер.

По его словам, эта программа предусматривает инвестиции более 1 миллиарда гривен в жилищное строительство, что приведет к созданию новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и будет способствовать развитию общин. Программа также предусматривает софинансирование из местных бюджетов, поэтому местные общины должны активно использовать эту возможность.

«Мы ожидаем, что местные власти намного активнее приобщится, ведь как никто должен быть заинтересован в том, чтобы молодые семьи жили и работали именно в их громаде», – подчеркнул премьер.

Также на заседании правительства был решен вопрос использования средств для того, чтобы граждане могли пользоваться сертификатами на компенсацию за уничтоженное жилье, которые выделяются в рамках программы «еВідновлення». Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрено 2,5 миллиарда гривен на компенсационные сертификаты. По словам Шмыгаля, тысячи украинцев будут иметь возможность приобрести новое жилье на замену того, что было разрушено россией.

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