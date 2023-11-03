Главу правления ГОКа подозревают в неуплате налогов на более чем 2 млрд гривен

Сообщено о подозрении председателю правления одного из крупнейших ГОКов за заниженные суммы рентной платы в течение 3 лет.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

О подозрении объявлено председателю правления одного из крупнейших горно-обогатительных комбинатов (ГОК) Украины, которое специализируется на добыче железной руды. Ему инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и служебный подлог налоговой декларации, - сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый вместе с главным бухгалтером и другими лицами с апреля 2018 года по февраль 2022 года подавали налоговые декларации по рентной плате в налоговый орган. Декларации содержали заведомо недостоверные сведения и занижали суммы рентной платы за период с 2018 по 2021 год. Это повлекло непоступление более 2,2 миллиарда гривен налогов в государственный бюджет.

К тому же должностные лица горно-обогатительного комбината были ознакомлены с правилами начисления и уплаты рентной платы, а также с объектом налогообложения за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Подозреваемый уже находится под стражей в другом уголовном производстве, связанном с незаконной добычей и использованием полезных ископаемых, что нанесло государству ущерб в размере примерно 157 миллиардов гривен.

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