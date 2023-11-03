У Чернігові 80-річна жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки

За попередньою інформацією, жінка скоїла самогубство.

Фото ілюстративне

У п’ятницю, 3 листопада, у Чернігові з вікна багатоповерхівки вистрибнула 80-річна жінка. Інцидент трапився на проспекті Перемоги. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив пресофіцер патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко.

За попередньою інформацією, жінка скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна своєї квартири, що на дев'ятому поверсі.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві чоловік випав з 8-го поверху. А 2 листопад у Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав та загинув 21 річний хлопець.

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