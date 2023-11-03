Чергова трагедія у Києві: чоловік випав з 8-го поверху, фото

Наразі правоохоронці визначають, чи була його смерть самогубством.

Фото ілюстративне

У п’ятницю, 3 листопада, у Києві чоловік випав з багатоповерхівки. Інцидент трапився в Соломʼянському районі міста.

Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, чоловік випав з балкона 8-го поверху. Наразі на місці працюють всі оперативні служби.

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УНН розповіла, що унаслідок падіння з висоти на вулиці Богданівській загинув чоловік.

«Він випав орієнтовно з восьмого або дев'ятого поверху будинку. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії», - розповіла вона.

Особу чоловіка встановлюють, але візуально можна визначити, що загиблий – дорослий чоловік.

Чи була його смерть самогубством, слідчим ще належить визначити.

Нагадаємо, за останні тижні у Києві сталося понад 10 самогубств.

Нагадаємо, 2 листопад у Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав та загинув 21 річний хлопець.

Крім того, в Оболонському районі столиці хлопець вистрибнув з балкону 13-го поверху житлового будинку.

Ще у Києві дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.

Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.

А ще жінка вистрибнула з багатоповерхового будинку в районі Позняки.

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