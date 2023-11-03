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  1. У світі

Скарлетт Йоханссон подала до суду на застосунок зі штучним інтелектом: в чому причина

17:49, 3 листопада 2023
Зірка подала позов проти програми штучного інтелекту, яка без дозволу використала її ім'я і зовнішність в інтернет-рекламі.
Скарлетт Йоханссон подала до суду на застосунок зі штучним інтелектом: в чому причина
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Голлівудська акторка Скарлетт Йоханссон з’явилася в онлайн-рекламі застосунку зі штучним інтелектом, сама цього не знаючи. Тепер зірка судитиметься. Про це повідомляє Variety.

22-секундний рекламний ролик застосунку для створення зображень за допомогою ШІ під назвою Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar за участі Йоханссон з’явився в X (Twitter) цього тижня.

У ньому було використано фрагмент відео з Йоханссон, зроблений під час роботи над стрічкою «Чорна вдова». Акторка на відео каже: «Як справи, хлопці? Це Скарлетт, і я хочу, щоб ви йшли за мною».

Після цього у ролику з’являються створені ШІ зображення жінок, що схожі на зірку Marvel. Далі фейковий голос, який імітує Йоханссон, рекламує застосунок, розповідаючи про його функції. Під рекламою було дрібним шрифтом написано, що «зображення було створено за допомогою Lisa AI». 

Представник акторки підтвердив, що Йоханссон не є обличчям цього бренду. А її адвокат Кевін Йорн повідомив, що подано позов.

«Ми не ставимось до таких речей легковажно. … Ми впораємося з цим за допомогою всіх засобів правового захисту, які у нас будуть», — сказав Йорн.

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