Росіяни в Криму заарештували підозрюваного в замаху на Царьова – ЗМІ

Рішенням суду було арештовано на два місяці 46-річного мешканця Ялти за підозрою у замаху на життя Царьова.

Джерело фото: suspilne.media

Суд у Сімферополі, який тимчасово перебуває під контролем окупаційної влади рф, прийняв рішення про арешт на два місяці 46-річного мешканця Ялти. Чоловіка підозрюють у замаху на колишнього депутата Верховної Ради України та колаборанта Олега Царьова. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на російські ЗМІ.

В повідомленнях не називається прізвище підозрюваного, проте йому інкримінують замах на життя державного чи громадського діяча, що регулюється статтею 277 Кримінального кодексу російської федерації.

Російські спецслужби затримали чоловіка 31 жовтня. За їхньою версією, підозрюваний обладнав власній квартирі приховану підземку із засобами ураження, які надалі мали бути використані під час замаху. У відеозаписі, де чоловік визнав провину, він заявив, що його нібито завербували українські спецслужби у лютому 2023 року для організації замаху на Олега Царьова.

фсб рф також повідомили, що під час обшуку у підозрюваного були знайдені фотографії Олега Царьова, схеми підходів до місць його проживання та роботи, саморобний вибуховий пристрій та компоненти для його виготовлення, а також засоби конспіративного зв'язку з українськими кураторами.

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