З'їхалися карети швидкої і силовики: у рф заявили про замах на екснардепа-зрадника Олега Царьова

Поширюється інформація, що нібито Царьова знайшли з ножовим пораненням.

РосЗМІ та низка Telegram-каналів пишуть, що нібито було скоєно замах на екснардепа зрадника Олега Царьова. Його нібито знайшли біля свого дому у Ялті з ножовим пораненням, по іншій версії - у нього стріляли.

Також пишуть, що під його будинком багато машин швидкої та силовиків, а сам він не бере трубку.

Поки офіційної інформації щодо стану Царьова немає.

Нагадаємо, що О. Царьов - це колишній депутат України від "Партії регіонів". Він втік до окупованого Криму і вже давно живе в Ялті.

В Україні щодо Царьова порушено кілька кримінальних справ.

Ми писали, що Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли росії у веденні агресивної війни проти України. За даними слідства, Царьов співпрацював з керівництвом міноборони рф після початку повномасштабного вторгнення.

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