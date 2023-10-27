Съехались кареты скорой и силовики: в рф заявили о покушении на бывшего нардепа-предателя Олега Царева

Распространяется информация, что якобы Царева нашли с ножевым ранением.

РосСМИ и ряд Telegram-каналов пишут, что якобы было совершено покушение на бывшего нардепа-предателя Олега Царева. Его якобы обнаружили возле своего дома в Ялте с ножевым ранением, по другой версии – в него стреляли.

Также пишут, что под его домом много машин скорой и силовиков, а сам он не берет трубку.

Пока официальной информации о состоянии Царева нет.

Напомним, что А. Царев – это бывший депутат Украины от "Партии регионов". Он убежал в оккупированный Крым и уже давно живет в Ялте.

В Украине в отношении Царева возбуждено несколько уголовных дел.

Мы писали, что Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, способствовавших россии в ведении агрессивной войны против Украины. По данным следствия, Царев сотрудничал с руководством минобороны рф после начала полномасштабного вторжения.

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