В порт Мариуполя зашло российское судно с бетонными плитами, однако обратно оно пойдет не пустым – Андрющенко

В Мариуполь прибыло судно рф с бетонными плитами для укреплений огневых позиций.

В морской порт Мариуполя, который временно находится под контролем российских войск, прибыло еще одно судно с бетонными плитами, которые используются для строительства огневых позиций. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Это судно, которое принадлежит классу РМ3 (река-море), прибыло в порт с большим количеством бетонных плит. Большинство предыдущих поставок такого материала были использованы для строительства объектов обороны, примерно на 80%. При этом около 20% материала остается на территории порта.

По полученной инсайдерской информации, в этот раз также планируется вывезти из Мариуполя семена подсолнечника урожая этого года.

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