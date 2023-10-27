Корректировал ракетные удары по Славянску и Лиману: СБУ задержала российского информатора

Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования ВСУ в Славянске, Лимане и окрестных поселках.

Фото: СБУ

В прифронтовых районах Донецкой области задержан российский агент, который собирал для агрессора разведданные о местах базирования Сил обороны в Славянске, Лимане и окрестных поселках. Об этом сообщает СБУ.

Как сообщается, во время поездок по местности он пытался выявлять и фиксировать локации блокпостов, фортификационных сооружений и опорных пунктов украинских войск.

Развединформация потребовалась оккупантам для планирования новых и корректировки повторных ударов по региону с применением реактивной артиллерии, ударных дронов и управляемых авиабомб.

Сотрудники СБУ установили местонахождение вражеского информатора и задержали его в собственном доме. У него изъяли мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

По данным следствия, приспешником рф оказался местный житель, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству через своего «связного».

Им оказался боевик так называемой «днр», который в начале полномасштабного вторжения вступил в оккупационные группировки россии. Он поддерживал связь с фигурантом через запрещенную соцсеть «Одноклассники».

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время вражеский агент находится под стражей.

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