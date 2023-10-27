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  1. В Україні

Коригував ракетні удари по Слов’янську та Лиману: СБУ затримала російського інформатора

18:30, 27 жовтня 2023
Зловмисник збирав розвіддані про місця базування ЗСУ у Слов’янську, Лимані та навколишніх селищах.
Коригував ракетні удари по Слов’янську та Лиману: СБУ затримала російського інформатора
Фото: СБУ
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У прифронтових районах Донеччини затримано російського агента, який збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у Слов’янську, Лимані та навколишніх селищах. Про це інформує СБУ.

Як повідомляється, під час поїздок по місцевості він намагався виявляти та фіксувати локації блокпостів, фортифікаційних споруд та опорних пунктів українських військ.

Розвідінформація потрібна була окупантам для планування нових та коригування повторних ударів по регіону із застосуванням реактивної артилерії, ударних дронів та керованих авіабомб.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

За даними слідства, поплічником рф виявився місцевий житель, якого ворог дистанційно залучив до співпраці через свого «зв’язкового».

Ним виявився бойовик так званої «днр», який на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угруповань рф. Він підтримував зв'язок з фігурантом через заборонену соцмережу «Однокласники».

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі ворожий агент перебуває під вартою.

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