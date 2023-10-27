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  1. Суд інфо

Електронний суд: на що звернути увагу під час заповнення в АСДС форм «Звернення до виконання» або «Відомості виконавчого документа»

10:40, 27 жовтня 2023
Під час заповнення в АСДС форм увагу судів звертають на необхідність дотримання певних правил.
Електронний суд: на що звернути увагу під час заповнення в АСДС форм «Звернення до виконання» або «Відомості виконавчого документа»
Зображення: freepik.com
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» пояснили щодо важливості заповнення в АСДС (автоматизованої системи документообігу суду) усіх обов’язкових полів для виконавчих документів.

Під час заповнення в АСДС форм «Звернення до виконання» або «Відомості виконавчого документа» увагу судів звертають на необхідність дотримання певних правил, а саме:

  • у полі «Стягувач» зазначаються фізичні особи або юридичні особи, які є стягувачами по справі;
  • у полі «Державний стягувач» зазначаються ДСА України (суд, територіальні управління ДСА України, як представники стягувача відповідно до статті 16 Закону України «Про виконавче провадження») або суд (у тих випадках, якщо у виконавчому документі вказано про необхідність стягнення коштів в дохід Державного бюджету України (стаття 15 Закону України «Про виконавче провадження»), або якщо суд виносить постанову про накладення адміністративного стягнення, у якій міститься положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору (відповідно до частини четвертої статті 299 та частини першої статті 308 КУпАП);
  • якщо стягувачем є ДСА України, територіальне управління ДСА України або суд, то окрім обов’язкових для заповнення полів також необхідно вносити інформацію про платіжні реквізити для добровільної сплати божником судового збору чи штрафу, оскільки у разі не зазначення вказаних реквізитів, боржник буде позбавлений можливості сплатити онлайн необхідні платежі в Електронному суді.

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