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Электронный суд: на что обратить внимание при заполнении в АСДС форм «Обращение к исполнению» или «Ведомости исполнительного документа»

10:40, 27 октября 2023
При заполнении в АСДС форм внимание судов обращают на необходимость соблюдения определенных правил.
Электронный суд: на что обратить внимание при заполнении в АСДС форм «Обращение к исполнению» или «Ведомости исполнительного документа»
Изображение: freepik.com
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» объяснили важность заполнения в АСДС (автоматизированной системы документооборота суда) всех обязательных полей для исполнительных документов.

При заполнении в АСДС форм «Обращение к исполнению» или «Ведомости исполнительного документа» внимание судов обращают на необходимость соблюдения определенных правил, а именно:

  • в поле «Взыскатель» указываются физические лица или юридические лица, являющиеся взыскателями по делу;
  • в поле «Государственный взыскатель» указываются ГСА Украины (суд, территориальные управления ГСА Украины как представители взыскателя в соответствии со статьей 16 Закона Украины «Об исполнительном производстве») или суд (в тех случаях, если в исполнительном документе указано о необходимости взыскания средств в доход Государственного бюджета Украины (статья 15 Закона Украины «Об исполнительном производстве»), или если суд выносит постановление о наложении административного взыскания, в котором содержится положение о взыскании с лица, в отношении которого оно вынесено, судебного сбора (в соответствии с частью четвертой статьи 299 и части первой статьи 308 КУоАП);
  • если взыскателем является ГСА Украины, территориальное управление ГСА Украины или суд, то кроме обязательных для заполнения полей также необходимо вносить информацию о платежных реквизитах для добровольной уплаты должником судебного сбора или штрафа, поскольку в случае не указания указанных реквизитов, должник будет лишен возможности уплатить онлайн необходимые платежи в Электронном суде.

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