Налоговая напомнила, что является адресом хозяйственной единицы

Адрес хозяйственной единицы – это адрес, указанный в документе на право собственности или пользования хозяйственной единицей.

Налоговая служба в Днепропетровской области напоминает, что является адресом хозяйственной единицы.

Отмечается, что согласно разд. 1 Положение о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 №13, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11.02.2016 №220/28350, адрес хозяйственной единицы – адрес, указанный в документе на право собственности или пользования хозяйственной единицей.

Раньше мы писали, предоставляют ли физлицам справки о статусе предпринимателя.

А также сообщалось, нужно ли ФЛП, предоставляющему исключительно услуги, вести товарный учет.

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