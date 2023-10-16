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  1. В Украине

Нужно ли ФЛП, предоставляющий исключительно услуги, вести товарный учет: ответ налоговой

18:15, 16 октября 2023
Ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, применяет ли ФЛП товарно-материальные ценности (сырье, материалы, запчасти, полуфабрикаты собственного производства и т.п.) при предоставлении своих услуг
Нужно ли ФЛП, предоставляющий исключительно услуги, вести товарный учет: ответ налоговой
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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области разъяснило, ведут ли учет товарных запасов ФЛП при предоставлении исключительно услуг.

Правила ведения учета товарных запасов утверждены приказом Минфина от 03.09.2021 г. №496 «Об утверждении Порядка ведения учета товарных запасов для физических лиц – предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога».

Согласно п. 17 ст. 1 Закона Украины от 12.05.1991 №1023-ХІІ «О защите прав потребителей», услуга – это деятельность исполнителя по предоставлению (передаче) потребителю определенного договором материального или нематериального блага, осуществляемого по индивидуальному заказу потребителя для удовлетворения его личных потребностей.

Физические лица – предприниматели, в том числе плательщики единого налога, предоставляющие исключительно услуги, в том числе посреднические, с целью реализации которых используются товарные запасы, включаемые в стоимость таких услуг (в том числе сырье, материалы, запасные части, полуфабрикаты собственного производства) на складах комплектующих и т.п.) обязаны вести учет товарных запасов по форме учета, установленной приказом Минфина от 03.09.2021 №496 (далее – Форма учета) с отображением информации об их поступлении и выбытии.

Если при оказании услуг ФЛП не используются товарные запасы, то обязанности вести учет товарных запасов у таких ФЛП не возникает.

В то же время, не обязаны вести Форму учета ФЛП, являющихся плательщиками единого налога, которые не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость и не осуществляют деятельность по реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

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