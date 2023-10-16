Чи потрібно ФОПу, який надає виключно послуги, вести товарний облік: відповідь податкової

Відповідь на це питання прямо залежить від того, чи застосовує ФОП товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, запчастини, напівфабрикати власного виробництва тощо) при наданні своїх послуг

Головне управління Державної податкової служби у Київській області роз’яснило, чи ведуть облік товарних запасів ФОП у разі надання виключно послуг.

Правила ведення обліку товарних запасів затверджені наказом Мінфіну від 03.09.2021 №496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку».

Відповідно до п. 17 ст. 1 Закону України від 12.05.1991 №1023-ХІІ «Про захист прав споживачів», послуга – це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

Фізичні особи – підприємці, у тому числі платники єдиного податку, які надають виключно послуги, у тому числі посередницькі, з метою реалізації яких використовуються товарні запаси, що включаються до вартості таких послуг (у тому числі сировина, матеріали, запасні частини, напівфабрикати власного виробництва на складах комплектуючих тощо), зобов’язані вести облік товарних запасів за формою обліку, встановленою наказом Мінфіну від 03.09.2021 №496 (далі – Форма обліку) з відображенням інформації про їх надходження та вибуття.

Якщо при наданні послуг ФОП не використовують товарні запаси, то обов’язку вести облік товарних запасів у таких ФОП не виникає.

Водночас, не зобов’язані вести Форму обліку ФОП, які є платниками єдиного податку, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість та не провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

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