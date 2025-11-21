Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, що ошукав громадян ЄС на $250 тисяч, — Генпрокурор Кравченко

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття шахраїв на схемі привласнення близько чверті мільйона доларів громадян ЄС.

Правоохоронці припинили діяльність шахрайської групи, яка ошукала 25 громадян ЄС на близько 250 тисяч доларів США, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС. 25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США», – зазначив Кравченко.

За його словами, схема шахраїв виявилась «простою і цинічною».

«31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові «інвестиційні платформи». Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро», – розповів Кравченко.

Він наголосив, що у Києві було проведено 19 обшуків. Вилучено докази системної шахрайської діяльності: переписки між учасниками групи, CRM-системи, персональні дані потерпілих, комп’ютерну техніку, значні суми готівки.

«Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України. Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додав Кравченко.

