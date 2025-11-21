  1. В Україні

Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, що ошукав громадян ЄС на $250 тисяч, — Генпрокурор Кравченко

21:00, 21 листопада 2025
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття шахраїв на схемі привласнення близько чверті мільйона доларів громадян ЄС.
Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, що ошукав громадян ЄС на $250 тисяч, — Генпрокурор Кравченко
Правоохоронці припинили діяльність шахрайської групи, яка ошукала 25 громадян ЄС на близько 250 тисяч доларів США, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС. 25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США», – зазначив Кравченко.

За його словами, схема шахраїв виявилась «простою і цинічною».

«31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові «інвестиційні платформи». Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро», – розповів Кравченко.

Він наголосив, що у Києві було проведено 19 обшуків. Вилучено докази системної шахрайської діяльності: переписки між учасниками групи, CRM-системи, персональні дані потерпілих, комп’ютерну техніку, значні суми готівки.

«Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України. Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додав Кравченко.

