Правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан ЕС на $250 тысяч, — Генпрокурор Кравченко

21:00, 21 ноября 2025
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении мошенников на схеме присвоения около четверти миллиона долларов граждан ЕС.
Правоохранители прекратили деятельность мошеннической группы, которая обманула 25 граждан ЕС на около 250 тысяч долларов США, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«Вместе с европейскими партнерами приостановлена ​​деятельность организованной группы, которая мошенническим путем присваивала средства граждан ЕС. 25 потерпевших были обмануты на сумму около 250 тысяч долларов США», – отметил Кравченко.

По его словам, схема мошенников оказалась «простой и циничной».

«31-летний уроженец Донбасса и двое его сообщников создали колл-центр и фейковые «инвестиционные платформы». Под видом выгодных вложений они выманивали у людей деньги, не собираясь возвращать ни одного евро», – рассказал Кравченко.

Он отметил, что в Киеве было проведено 19 обысков. Изъяты доказательства системной мошеннической деятельности: переписки между участниками группы, CRM-системы, персональные данные потерпевших, компьютерная техника, значительные суммы наличных денег.

«Троим участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины. Прокуроры уже подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавил Кравченко.

мошенник задержание Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

