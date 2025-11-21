Правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан ЕС на $250 тысяч, — Генпрокурор Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении мошенников на схеме присвоения около четверти миллиона долларов граждан ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители прекратили деятельность мошеннической группы, которая обманула 25 граждан ЕС на около 250 тысяч долларов США, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«Вместе с европейскими партнерами приостановлена ​​деятельность организованной группы, которая мошенническим путем присваивала средства граждан ЕС. 25 потерпевших были обмануты на сумму около 250 тысяч долларов США», – отметил Кравченко.

По его словам, схема мошенников оказалась «простой и циничной».

«31-летний уроженец Донбасса и двое его сообщников создали колл-центр и фейковые «инвестиционные платформы». Под видом выгодных вложений они выманивали у людей деньги, не собираясь возвращать ни одного евро», – рассказал Кравченко.

Он отметил, что в Киеве было проведено 19 обысков. Изъяты доказательства системной мошеннической деятельности: переписки между участниками группы, CRM-системы, персональные данные потерпевших, компьютерная техника, значительные суммы наличных денег.

«Троим участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины. Прокуроры уже подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавил Кравченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.