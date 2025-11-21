Депутатка Херсонської облради отримала вирок за співпрацю з окупантами

Депутатка Херсонської облради допомагала ворогу відкривати військові шпиталі у захоплених лікарнях.

Фото: evocation.info

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський міський суд визнав депутатку Херсонської облради, колишню начальницю управління охорони здоровʼя Херсонської міськради винною в колабораційній діяльності та присудив їй 7 років позбавлення волі. Вирок у справі № 766/8419/24 оприлюднено у ЄДРСР.

Мова йде про 58-річну Світлану Межерицьку.

Слідство встановило, що влітку 2022 року жінка очолила управління охорони здоров’я окупаційної адміністрації Херсона, працюючи під псевдонімом. За даними СБУ, вона допомагала росіянам організовувати військові шпиталі в захоплених лікарнях.

Прокурор просив для обвинуваченої десять років тюрми з конфіскацією майна, захист пропонував м’якше покарання. Суд кваліфікував дії обвинуваченої за ст. 5 ст. 111-1 КК України – колабораційна діяльність.

Водночас, суд вирішив не конфісковувати майно: їй повернуть дві квартири, автомобіль Toyota RAV4 Hybrid 2018 року та половину причепа 2016 року. Крім того, на 12 років їй заборонено обіймати державні та публічні посади.

Вирок поки що не набрав законної сили.

Зазначимо, що Світлану Межерицьку було затримано у березні минулого року.

До окупації вона обіймала посаду головного лікаря Херсонської шкірно-венерологічної поліклініки та мала досвід роботи в органах міської влади.

У 2010 році її обрали депутатом Херсонської міськради від Комуністичної партії України. Через два роки вона очолила управління охорони здоров’я міста. Пізніше, у 2015 та 2020 роках, балотувалася до міської та обласної рад вже від партії «Наш край».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.