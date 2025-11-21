  1. В Украине

Депутат Херсонского облсовета получила приговор за сотрудничество с оккупантами

20:55, 21 ноября 2025
Депутат Херсонского облсовета помогала врагу открывать военные госпитали в захваченных больницах.
Депутат Херсонского облсовета получила приговор за сотрудничество с оккупантами
Фото: evocation.info
Херсонский городской суд признал депутатку Херсонского облсовета, бывшую начальницу управления здравоохранения Херсонского горсовета виновной в коллаборационной деятельности и назначил ей 7 лет лишения свободы. Приговор по делу № 766/8419/24 опубликован в ЕГРСР.

Речь идет о 58-летней Светлане Межерицкой.

Следствие установило, что летом 2022 года женщина возглавила управление здравоохранения оккупационной администрации Херсона, работая под псевдонимом. По данным СБУ, она помогала россиянам организовывать военные госпитали в захваченных больницах.

Прокурор просил для обвиняемой десять лет тюрьмы с конфискацией имущества, защита предлагала более мягкое наказание. Суд квалифицировал действия обвиняемой по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины — коллаборационная деятельность.

В то же время суд решил не конфисковывать имущество: ей вернут две квартиры, автомобиль Toyota RAV4 Hybrid 2018 года и половину прицепа 2016 года. Кроме того, на 12 лет ей запрещено занимать государственные и публичные должности.

Приговор пока что не вступил в законную силу.

Отметим, что Светлану Межерицкую задержали в марте прошлого года.

До оккупации она занимала должность главного врача Херсонской кожно-венерологической поликлиники и имела опыт работы в органах городской власти.

В 2010 году её избрали депутатом Херсонского горсовета от Коммунистической партии Украины. Через два года она возглавила управление здравоохранения города. Позже, в 2015 и 2020 годах, баллотировалась в городской и областной советы уже от партии «Наш край».

