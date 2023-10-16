Конституционный суд Грузии вынес решение по делу об импичменте президента Зурабишвили

Члены правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что президент нарушила Конституцию, так как отправилась в ЕС, не получив разрешения правительства.

Источник фото: Georgian Presidential Press Office via AP

Конституционный суд Грузии принял решение по делу об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Как сообщили в СМИ, суд установил нарушение президентом Конституции страны.

Конституционное обращение депутатов парламента об импичменте поддержали шесть членов Конституционного суда, трое выступили против – Ирина Имерлишвили, Георгий Кверенчхиладзе, Теймураз Тугуши.

Ранее в Конституционном суде прошли слушания по данному делу. Заявку об импичменте, подписанную 80 депутатами, в суде представляли члены правящей партии «Грузинская мечта».

«Грузинская мечта» утверждает, что президент нарушила Конституцию, так как отправилась в зарубежные поездки, не получив разрешения правительства. Согласно статье 52 Конституции Грузии, президент «с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными го­су­дарствами и международными организациями». Зурабишвили, в частности, встретилась с президентами ФРГ, Франции и Европейского Совета.

Как ранее заявляли в СМИ, в случае если Конституционный суд подтвердит нарушение, вопрос об импичменте будет передан в парламент на голосование. Для того чтобы импичмент был принят, нужно 100 голосов депутатов.

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