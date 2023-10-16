Верховной Раде рекомендуют увеличить расходы на Высший совет правосудия и ВККС и уменьшить на осуществление правосудия

Для судов снизят расходы развития на 62 млн грн, увеличив финансирование ВСП и ВККС, а также снимут с судов 237,8 млн грн для обеспечения образовательной субвенции.

Председатель бюджетного Комитета Рады Роксолана Пидласа зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления 10000/П о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2024 год

В частности, предлагается увеличить расходы Высшему совету правосудия на 9,72 млн грн и для ВККС 52,4 млн грн за счет уменьшения расходов на осуществление правосудия на 62,15 млн грн.

Так, в проекте постановления сказано (п. 1.12.1): «увеличить расходы на потребление по бюджетной программе «Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия» (код 0501020) на 52.428,6 тыс. грн (из них оплата труда – на 42.825,8 тыс. грн) для Высшей квалификационной комиссии судей Украины и расходы потребления по бюджетной программе «Обеспечение основ функционирования независимой судебной власти» (код 5981010) на 9.727,7 тыс. грн (из них коммунальные услуги и энергоносители – на 1.973 тыс. грн), уменьшив расходы по бюджетной программе «Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия» (код 0501020) на 62.156,3 тыс. грн.

Напомним, что бюджетная программа «Обеспечение основ функционирования независимой судебной власти» относится к расходам Высшего совета правосудия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Предложения по увеличению финансирования ВСП сейчас, очевидно, связаны с созданием Службы дисциплинарных инспекторов.

Кроме того, проектом постановления предлагается уменьшить расходы на суды на 237,84 млн грн. и увеличить соответствующую образовательную субвенцию.

«Уменьшить расходы развития в общей сложности в сумме 384.345,2 тыс. грн по следующим бюджетным программам: "Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" (код 0501020) – на 237.843,7 тыс. грн, деятельности, подготовка и повышение квалификации работников органов прокуратуры" (код 0901010) – на 119.200 тыс. грн, "Ведение лесного и охотничьего хозяйства, охрана и защита лесов в лесном фонде" (код 2709060) – на 8.644,9 тыс. грн, " Управление и испытание космических средств (код 6381050) - на 18.656,6 тыс. грн; при этом увеличить расходы на потребление по бюджетной программе "Образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам" (код 2211190) на 384.345,2 тыс. грн», - говорится в проекте постановления.

Кроме того, предложено (п. 2.20) «проработать вопрос о возможности осуществления согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного. состояния" выплат сотрудникам Службы судебной охраны за период с 24 февраля 2022 года по 20 января 2023 года и в случае необходимости предусмотреть соответствующие средства», а также (п. 2.21) «проанализировать показатели распределения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия (приложение № 7 к законопроекту), проработав предложения № 1618 и № 1620 в таблице предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту, и в случае необходимости предложить уточнение таких показателей в пределах определенных законопроектом расходов по бюджетной программе Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия (код 0501020) с учетом предусмотренных этими Бюджетными выводами соответствующих изменений».

Также предлагается законопроект о бюджете на 2024 год дополнить статьей 40, которой установить, что в 2024 году, в виде исключения из положений пункта 3 части первой статьи 90 Бюджетного кодекса Украины, финансовое обеспечение бюро судебно-медицинской экспертизы до завершения передачи их целостных имущественных комплексов из коммунальной в государственную собственность или до завершения процедуры реорганизации (ликвидации) коммунальных учреждений осуществляется из областных бюджетов и бюджета Киева.

Напомним, что в 2024 году согласно проекту Бюджета на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционированием органов и учреждений системы правосудия будет предусмотрено 20,53 млрд грн. Из них по общему фонду предусмотрено – 17,33 млрд грн.

В 2023 году на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционированием органов и учреждений системы правосудия было предусмотрено 17,32 млрд грн. По общему фонду – 14,5 млрд грн.

Автор: Наталья Мамченко

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