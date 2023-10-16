Высший совет правосудия сможет определять приоритетность рассмотрения дисциплинарных жалоб – законопроект

Приоритетность рассмотрения жалоб Совет правосудия сможет устанавливать в своем Регламенте.

Высший совет правосудия сможет определять приоритет рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей.

Как отмечено в законопроекте №10140 от 10 октября 2023 года, в ст. 42 Закона «О Высшем совете правосудия» предлагается внести изменения относительно возможности рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей в порядке приоритета.

Так, предлагается, что в первоочередном порядке будет осуществляться рассмотрение дисциплинарных производств:

Начатых по обращению Высшей квалификационной комиссии судей

Начатых в отношении судей, относительно которых Высшим советом правосудия рассматривается вопрос о переводе из одного суда в другой по результатам конкурса.

Кроме того, предлагается предоставить Высшему совету правосудия (путем изменений в Регламент ВСП) возможность установления других критериев приоритетности порядка осуществления дисциплинарных производств в отношении судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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