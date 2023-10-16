Вища рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг – законопроект

Пріоритетність розгляду скарг Рада правосуддя зможе встановлювати в своєму Регламенті.

Вища рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

Як зазначено у законопроекті № 10140 від 10 жовтня 2023 року, в ст. 42 Закону «Про Вищу раду правосуддя» пропонується внести зміни щодо можливості розгляду дисциплінарних скарг на суддів в порядку пріоритету.

Так, пропонується, що в першочерговому порядку буде здійснюватися розгляд дисциплінарних проваджень:

Розпочатих на підставі звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Розпочатих стосовно суддів, щодо яких Вищою радою правосуддя розглядається питання про переведення з одного суду до іншого за результати конкурсу.

Крім того, пропонується надати Вищий раді правосуддя (шляхом змін до Регламенту ВРП) можливість встановлення інших критеріїв пріоритетного порядку здійснення дисциплінарних проваджень стосовно суддів

Автор: В’ячеслав Хрипун

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