Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховній Раді рекомендують збільшити видатки на Вищу раду правосуддя і ВККС та зменшити на здійснення правосуддя

Для судів зменшать видатки розвитку на 62 млн грн, збільшивши фінансування ВРП та ВККС, а також знімуть з судів 237,8 млн грн для забезпечення освітньої субвенції.

Вища рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг – законопроект

Пріоритетність розгляду скарг Рада правосуддя зможе встановлювати в своєму Регламенті.

В Україні введуть пожиттєвий моніторинг посадовців, - Рада розгляне законопроект про PEP

«Такий пожиттєвий статус де-факто законсервує сферу державних топ-посадовців назавжди, жодна притомна людина з приватного сектору після цього не піде на державну службу», - Віталій Безгін прокоментував фінальну версію законопроектів про PEPів.

До Києва приїхала ревізор від США – спецпредставник Пенні Пріцкер, що слідкуватиме за реформами в Україні

В Україну прибула спецпредставник від США Пенні Пріцкер, яка відповідатиме за ревізію виконання Україною реформ, зокрема, судової та правоохоронної.

Декларування посадових осіб юридичних осіб публічного права у 2023 році – роз’яснення НАЗК

Декларантами юридичних осіб публічного права залишилися лише топ-посадовці.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Вища рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг – законопроект

13:55, 16 жовтня 2023
Пріоритетність розгляду скарг Рада правосуддя зможе встановлювати в своєму Регламенті.
Вища рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг – законопроект
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вища рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

Як зазначено у законопроекті № 10140 від 10 жовтня 2023 року, в ст. 42 Закону «Про Вищу раду правосуддя» пропонується внести зміни щодо можливості розгляду дисциплінарних скарг на суддів в порядку пріоритету.

Так, пропонується, що в першочерговому порядку буде здійснюватися розгляд дисциплінарних проваджень:

  1. Розпочатих на підставі звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів
  1. Розпочатих стосовно суддів, щодо яких Вищою радою правосуддя розглядається питання про переведення з одного суду до іншого за результати конкурсу.

Крім того, пропонується надати Вищий раді правосуддя (шляхом змін до Регламенту ВРП) можливість встановлення інших критеріїв пріоритетного порядку здійснення дисциплінарних проваджень стосовно суддів

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду