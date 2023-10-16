У Києві оштрафували водія маршрутки, який рухався зустрічною смугою

16 жовтня в інтернеті поширилося відео про транспортний засіб «Богдан», що рухався зустрічною смугою.

Джерело фото: Кадр з відео з інтернету / Патрульна поліція

У столиці патрульні оперативно розшукали та притягнули до відповідальності водія автобуса, який порушував ПДР.

За словами інспекторів, у понеділок зранку, 16 жовтня, в інтернеті поширилося відео про транспортний засіб «Богдан», що рухався зустрічною смугою. Згодом поліцейські отримали орієнтування на цей автомобіль.

Патрульні зупинили маршрутку неподалік від станції метро Академмістечко. За кермом перебував 37-річний громадянин, який одразу зізнався у скоєному.

Зрештою, патрульні винесли на порушника постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень у майбутньому.

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