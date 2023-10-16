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Арахамія пояснив, чому Рада наразі не поспішає із забороною УПЦ МП

13:52, 16 жовтня 2023
За словами Давида Арахамії, парламент має важливіші законопроекти до розгляду, ніж заборона УПЦ МП.
Арахамія пояснив, чому Рада наразі не поспішає із забороною УПЦ МП
Фото: sluga-narodu.com
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Глава парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що перш ніж розглядати питання про заборону УПЦ МП, парламенту потрібно ухвалити важливіші законопроекти. Про це він сказав у коментарі Liga.net.

«У мене є чіткі завдання, від них залежить зовнішнє фінансування від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес, який має чіткі часові межі. Поки це не буде проголосовано – все решта я вважаю політичними позиціями різних партій», - сказав Арахамія.

Раніше Всесвітня рада церков звернулася до спікера парламенту Руслана Стефанчука і закликала не ухвалювати цей законопроект.

Нагадаємо, голова ВР Стефанчук сумнівається, що наразі Рада зможе заборонити УПЦ МП.

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