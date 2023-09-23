Голова ВР Руслан Стефанчук сумнівається, що наразі Рада зможе заборонити УПЦ МП

Водночас він підтвердив, що як тільки Погоджувальна рада проголосує, такі законопроєкти з’являться в порядку денному.

Джерело фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сумнівається, що в парламенті зараз знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату, якщо такі законопроєкти будуть винесені на голосування.

Про це він сказав в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Парламент — це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акта. Виносити його в залу, провалювати для того, щоби просто потішити російську федерацію, просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально», — заявив Стефанчук.

Спікер парламенту додав, що хоче вірити, що побачить 226 голосів. Водночас, за його словами, «поки відбувається внутрішня дискусія».

Але він підтвердив, що як тільки Погоджувальна Рада проголосує, такі законопроєкти з’являться в порядку денному.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.