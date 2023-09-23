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Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними»

Вся інформація про витрати на оренду приміщення в центрі Києва біля посольства Грузії та переїзд до нового елітного офісу є конфіденційною, заявили у Нацагентстві з акредитації України.

Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду

Відповідні зміни передбачені законом про відновлення декларування.

Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

  1. В Україні

Голова ВР Руслан Стефанчук сумнівається, що наразі Рада зможе заборонити УПЦ МП

16:22, 23 вересня 2023
Водночас він підтвердив, що як тільки Погоджувальна рада проголосує, такі законопроєкти з’являться в порядку денному.
Голова ВР Руслан Стефанчук сумнівається, що наразі Рада зможе заборонити УПЦ МП
Джерело фото: rada.gov.ua
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сумнівається, що в парламенті зараз знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату, якщо такі законопроєкти будуть винесені на голосування.

Про це він сказав в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Парламент — це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акта. Виносити його в залу, провалювати для того, щоби просто потішити російську федерацію, просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально», — заявив Стефанчук.

Спікер парламенту додав, що хоче вірити, що побачить 226 голосів. Водночас, за його словами, «поки відбувається внутрішня дискусія».

Але він підтвердив, що як тільки Погоджувальна Рада проголосує, такі законопроєкти з’являться в порядку денному.

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