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  1. В Україні

Втрати росіян більші за українські, попри наш наступ, — Буданов

22:00, 23 вересня 2023
Керівник ГУР сказав. що втрати серед українських захисників зросли з переходом до наступальних дій, якщо порівнювати з попередніми періодами, але вони меньше, ніж у рф.
Втрати росіян більші за українські, попри наш наступ, — Буданов
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Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю theWarzone, що втрати серед Збройних Сил України менші, ніж в армії рф, хоч в наступ йдуть українські військові

За його словами, цілком логічно, що всі втрати серед українських захисників – і вбитими, і пораненими – зросли з переходом до наступальних дій, якщо порівнювати з попередніми періодами.

"Але є така дуже цікава особливість, що, попри те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижча, ніж на боці ворога, який обороняється", - наголосив очільник ГУР.

Він додав, що станом на зараз мають відбутися зміни, адже Україні знадобляться додаткові системи зброї та "можливості, які все ще можуть змінити цей баланс, що ми маємо сьогодні".

"Дивлячись на ситуацію виключно з точки зору людських ресурсів, якщо порівнювати український потенціал із російським, то у росіян людських ресурсів набагато більше. Тому ми не можемо продовжувати битися солдат на солдата. Це не дасть бажаних результатів". - зазначив Буданов.

Як він заявив, ЗСУ потрібні системи озброєння великої дальності, щоб вражати командні пункти рф, ворожі матеріально-технічні сховища тощо.

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