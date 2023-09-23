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  1. В Україні

Військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК: алгоритм дій

19:42, 23 вересня 2023
Оскаржити рішення ВЛК можна у досудовому порядку та через суд.
Військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК: алгоритм дій
Фото: vikna.if.ua
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Військовослужбовець може оскаржити висновки військово-лікарської комісії, якщо він вважає, що у рішенні ВЛК не відображений реальний стан його здоров’я. Зробити це можна у досудовому порядку та через суд, передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«Краще починати оскаржувати рішення з досудового порядку: і лише, якщо це не матиме позитивного результату, звернутися до суду», - зазначають у МОЗ.

Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку

Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії в досудовому порядку, необхідно:

Написати заяву/скаргу особи щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Як оскаржити рішення ВЛК у суді

Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити.

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