Розрив трахеї у дитини під час наркозу: що вирішив суд у справі анестезіолога з Луцька

Трирічному хлопчику стало зле через кілька годин після лікування карієсу.

У Луцьку судили лікаря-анестезіолога, через недбальство якого у 3-річного хлопчика стався розрив трахеї. Ухвалу в справі №161/16337/25 постановив Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Як вказується у матеріалах справи, обвинувачений працював дитячим анестезіологом у приватній стоматологічній клініці. 13 серпня 2024 року він надавав допомогу під час лікування множинного карієсу у трирічного хлопчика.

Для дитини обрали внутрішньовенний наркоз зі штучною вентиляцією легень та інтубацією трахеї. Лікування минуло без ускладнень, однак уже після повернення додому хлопчику стало зле: з’явилися сильний набряк голови та шиї, біль у горлі й утруднене дихання.

Дитину терміново відвезли до лікарні. Обстеження показали повітря в середостінні та підшкірній клітковині, що вказувало на пошкодження дихальних шляхів. Хлопчика у критичному стані транспортували до «Охматдиту».

Там медики виявили розрив трахеї довжиною 2,5-3 см і того ж дня провели операцію. Дитина відновилася: через дві доби почала дихати самостійно, ще за день її перевели з реанімації, а через 11 днів – виписали додому.

Під час слідства анестезіолога відсторонили від роботи. Спершу – від обох місць праці, пізніше суд дозволив йому працювати на основній посаді у Волинському обласному територіальному медобʼєднанні захисту материнства і дитинства. У матеріалах справи вказується, що лише у 2023 році він провів понад 180 загальних наркозів, зокрема з використанням апарату ШВЛ.

На суді обвинувачений свою провину у вчиненні інкримінованого правопорушення визнав у повному обсязі, щиро розкаявся, повністю відшкодував завдані збитки, просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст.46 КК України, у зв`язку з його примиренням з потерпілим.

Потерпілий та його представник проти задоволення клопотання не заперечували, оскільки дійсно примирилися з обвинуваченим та йому в повному обсязі відшкодована заподіяна шкода.

Прокурор також не заперечував проти звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності.

Суд врахував, що злочин вчинено з необережності, а лікар раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Таким чином суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 140 КК України на підставіст.46 КК України, у зв`язку з примиренням з потерпілим.

Кримінальне провадження про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України суд ухвалив закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Витрати на проведення експертиз сплачені обвинуваченим у сумі 53070 грн 52 коп в добровільному порядку, що підтверджується відповідною квитанцією.

Також лікарю скасували відсторонення від роботи за сумісництвом.

