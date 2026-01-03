  1. В Україні

Кабмін затвердив соціальну програму «Молодь України: покоління стійкості-2030» — що вона передбачає

20:31, 3 січня 2026
Програма фінансує молодіжні ініціативи та проекти й посилює спроможність суб’єктів молодіжної роботи.
Кабмін затвердив соціальну програму «Молодь України: покоління стійкості-2030» — що вона передбачає
Кабінет Міністрів схвалив Державну цільову соціальну програму «Молодь України: покоління стійкості 2030», яка визначає ключові напрями державної молодіжної політики на 2026–2030 роки. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Мета Програми — підтримати молодь як стратегічну складову людського капіталу України. Вона формує відчуття приналежності до українського суспільства, розвиток життєстійкості та можливості для самореалізації.

Ключові пріоритети Програми:

  • Розширення участі молоді у суспільному житті та зміцнення соціальної згуртованості
  • Розвиток стійкості, безпечного середовища та психоемоційного благополуччя молоді
  • Сприяння самореалізації та економічній спроможності молоді
  • Підтримка молодіжних проектів та виконання окремих завдань молодіжної політики на виконання пріоритетних завдань Програми
  • Підвищення інституційної спроможності та розвиток доказової молодіжної політики
  • Розвиток міжнародного молодіжного співробітництва та інтеграція української молоді у світову і європейську молодіжну спільноту
  • Розвиток цифровізації молодіжної роботи та посилення інформаційно-просвітницької діяльності

«Реалізація Програми здійснюватиметься через державні та місцеві заходи. Вони спрямовані на активну участь молоді у житті громад, створення безпечного середовища та підтримку психоемоційного благополуччя.

Програма також сприяє розвитку неформальної освіти, підприємництва та інновацій. Вона фінансує молодіжні ініціативи та проекти й посилює спроможність суб’єктів молодіжної роботи», - заявили у відомстві.

Фінансування Програми забезпечать державний і місцеві бюджети та міжнародні партнери.

Документ спрямований на збереження та розвиток людського капіталу України та формує покоління молоді, здатне відповідати на сучасні виклики й активно долучатися до відновлення країни.

Кабінет Міністрів України

