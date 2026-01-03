Кабмін затвердив соціальну програму «Молодь України: покоління стійкості-2030» — що вона передбачає

Програма фінансує молодіжні ініціативи та проекти й посилює спроможність суб’єктів молодіжної роботи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив Державну цільову соціальну програму «Молодь України: покоління стійкості 2030», яка визначає ключові напрями державної молодіжної політики на 2026–2030 роки. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Мета Програми — підтримати молодь як стратегічну складову людського капіталу України. Вона формує відчуття приналежності до українського суспільства, розвиток життєстійкості та можливості для самореалізації.

Ключові пріоритети Програми:

Розширення участі молоді у суспільному житті та зміцнення соціальної згуртованості

Розвиток стійкості, безпечного середовища та психоемоційного благополуччя молоді

Сприяння самореалізації та економічній спроможності молоді

Підтримка молодіжних проектів та виконання окремих завдань молодіжної політики на виконання пріоритетних завдань Програми

Підвищення інституційної спроможності та розвиток доказової молодіжної політики

Розвиток міжнародного молодіжного співробітництва та інтеграція української молоді у світову і європейську молодіжну спільноту

Розвиток цифровізації молодіжної роботи та посилення інформаційно-просвітницької діяльності

«Реалізація Програми здійснюватиметься через державні та місцеві заходи. Вони спрямовані на активну участь молоді у житті громад, створення безпечного середовища та підтримку психоемоційного благополуччя.

Програма також сприяє розвитку неформальної освіти, підприємництва та інновацій. Вона фінансує молодіжні ініціативи та проекти й посилює спроможність суб’єктів молодіжної роботи», - заявили у відомстві.

Фінансування Програми забезпечать державний і місцеві бюджети та міжнародні партнери.

Документ спрямований на збереження та розвиток людського капіталу України та формує покоління молоді, здатне відповідати на сучасні виклики й активно долучатися до відновлення країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.