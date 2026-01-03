Кабмин утвердил социальную программу «Молодежь Украины: поколение устойчивости-2030» — что она предусматривает
Кабинет Министров одобрил Государственную целевую социальную программу «Молодежь Украины: поколение устойчивости — 2030», которая определяет ключевые направления государственной молодежной политики на 2026–2030 годы. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.
Цель Программы — поддержать молодежь как стратегическую составляющую человеческого капитала Украины. Она формирует чувство принадлежности к украинскому обществу, развитие жизненной устойчивости и возможности для самореализации.
Ключевые приоритеты Программы:
- Расширение участия молодежи в общественной жизни и укрепление социальной сплоченности
- Развитие устойчивости, безопасной среды и психоэмоционального благополучия молодежи
- Содействие самореализации и экономической состоятельности молодежи
- Поддержка молодежных проектов и выполнение отдельных задач молодежной политики в рамках реализации приоритетных задач Программы
- Повышение институциональной состоятельности и развитие доказательной молодежной политики
- Развитие международного молодежного сотрудничества и интеграция украинской молодежи в мировое и европейское молодежное сообщество
- Развитие цифровизации молодежной работы и усиление информационно-просветительской деятельности
«Реализация Программы будет осуществляться через государственные и местные мероприятия. Они направлены на активное участие молодежи в жизни общин, создание безопасной среды и поддержку психоэмоционального благополучия.
Программа также способствует развитию неформального образования, предпринимательства и инноваций. Она финансирует молодежные инициативы и проекты и усиливает потенциал субъектов молодежной работы», — заявили в ведомстве.
Финансирование Программы будет обеспечиваться за счет государственного и местных бюджетов, а также международных партнеров.
Документ направлен на сохранение и развитие человеческого капитала Украины и формирование поколения молодежи, способного отвечать на современные вызовы и активно участвовать в восстановлении страны.
