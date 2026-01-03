Кабмин утвердил социальную программу «Молодежь Украины: поколение устойчивости-2030» — что она предусматривает

Программа финансирует молодежные инициативы и проекты и усиливает потенциал субъектов молодежной работы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил Государственную целевую социальную программу «Молодежь Украины: поколение устойчивости — 2030», которая определяет ключевые направления государственной молодежной политики на 2026–2030 годы. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

Цель Программы — поддержать молодежь как стратегическую составляющую человеческого капитала Украины. Она формирует чувство принадлежности к украинскому обществу, развитие жизненной устойчивости и возможности для самореализации.

Ключевые приоритеты Программы:

Расширение участия молодежи в общественной жизни и укрепление социальной сплоченности

Развитие устойчивости, безопасной среды и психоэмоционального благополучия молодежи

Содействие самореализации и экономической состоятельности молодежи

Поддержка молодежных проектов и выполнение отдельных задач молодежной политики в рамках реализации приоритетных задач Программы

Повышение институциональной состоятельности и развитие доказательной молодежной политики

Развитие международного молодежного сотрудничества и интеграция украинской молодежи в мировое и европейское молодежное сообщество

Развитие цифровизации молодежной работы и усиление информационно-просветительской деятельности

«Реализация Программы будет осуществляться через государственные и местные мероприятия. Они направлены на активное участие молодежи в жизни общин, создание безопасной среды и поддержку психоэмоционального благополучия.

Программа также способствует развитию неформального образования, предпринимательства и инноваций. Она финансирует молодежные инициативы и проекты и усиливает потенциал субъектов молодежной работы», — заявили в ведомстве.

Финансирование Программы будет обеспечиваться за счет государственного и местных бюджетов, а также международных партнеров.

Документ направлен на сохранение и развитие человеческого капитала Украины и формирование поколения молодежи, способного отвечать на современные вызовы и активно участвовать в восстановлении страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.