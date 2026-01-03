  1. В Украине

Кабмин утвердил социальную программу «Молодежь Украины: поколение устойчивости-2030» — что она предусматривает

20:31, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Программа финансирует молодежные инициативы и проекты и усиливает потенциал субъектов молодежной работы.
Кабмин утвердил социальную программу «Молодежь Украины: поколение устойчивости-2030» — что она предусматривает
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил Государственную целевую социальную программу «Молодежь Украины: поколение устойчивости — 2030», которая определяет ключевые направления государственной молодежной политики на 2026–2030 годы. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

Цель Программы — поддержать молодежь как стратегическую составляющую человеческого капитала Украины. Она формирует чувство принадлежности к украинскому обществу, развитие жизненной устойчивости и возможности для самореализации.

Ключевые приоритеты Программы:

  • Расширение участия молодежи в общественной жизни и укрепление социальной сплоченности
  • Развитие устойчивости, безопасной среды и психоэмоционального благополучия молодежи
  • Содействие самореализации и экономической состоятельности молодежи
  • Поддержка молодежных проектов и выполнение отдельных задач молодежной политики в рамках реализации приоритетных задач Программы
  • Повышение институциональной состоятельности и развитие доказательной молодежной политики
  • Развитие международного молодежного сотрудничества и интеграция украинской молодежи в мировое и европейское молодежное сообщество
  • Развитие цифровизации молодежной работы и усиление информационно-просветительской деятельности

«Реализация Программы будет осуществляться через государственные и местные мероприятия. Они направлены на активное участие молодежи в жизни общин, создание безопасной среды и поддержку психоэмоционального благополучия.

Программа также способствует развитию неформального образования, предпринимательства и инноваций. Она финансирует молодежные инициативы и проекты и усиливает потенциал субъектов молодежной работы», — заявили в ведомстве.

Финансирование Программы будет обеспечиваться за счет государственного и местных бюджетов, а также международных партнеров.

Документ направлен на сохранение и развитие человеческого капитала Украины и формирование поколения молодежи, способного отвечать на современные вызовы и активно участвовать в восстановлении страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]