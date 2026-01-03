Кабмін затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2026 рік

Список містить у собі список діючих лікарських засобів та медичних виробів, що їх пацієнти можуть отримати безоплатно, у межах програми реімбурсації «Доступні ліки».

Уряд затвердив механізм впровадження Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2026 рік. Для реалізації ПМГ у державному бюджеті на наступний рік передбачили понад 191,6 млрд грн. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році — це документ, що визначає перелік медичних послуг, вартість яких закладам охорони здоров’я покриватиме держава.

«Завдяки цьому для пацієнтів вони є повністю безоплатними. Документ також передбачає визначення тарифів і правил розрахунку їх вартості. А ще — містить у собі список діючих лікарських засобів та медичних виробів, що їх пацієнти можуть отримати безоплатно, у межах програми реімбурсації «Доступні ліки», - повідомили у МОЗ.

Програма медичних гарантій 2026 року зосереджена на пріоритетах, що відповідають впровадженню стратегічних рішень Уряду та покривають потреби українців та українок, які живуть в умовах великої війни. Йдеться про напрями, що мають вагомий вплив на здоров’я та, безпосередньо, життя людини. Загалом на реалізацію Програми медичних гарантій у 2026 році в державному бюджеті передбачено 191,6 млрд грн — а це на понад 16,1 млрд грн більше, аніж минулоріч. Це дає медзакладам реальний ресурс для підвищення базових зарплат, зокрема лікарів екстреної та первинної медичної допомоги — до 35 тисяч гривень.

Серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смертності в Україні, тому у 2026 році держава робить на них стратегічний акцент. Підхід — комплексний: від профілактики та раннього виявлення до екстреної допомоги, лікування гострих станів і подальшої реабілітації.

Окремі пакети спрямовані на лікування гострих серцево-судинних станів. На медичну допомогу при гострому мозковому інсульті передбачено 3,2 млрд грн, що покриває своєчасну діагностику, тромболітичну терапію, ендоваскулярні втручання та ранню реабілітацію. На лікування гострого інфаркту міокарда закладено 1,5 млрд грн. У ПМГ-2026 впроваджується новий підхід і до оплати кардіохірургічних втручань. Це дозволяє забезпечити вищу оплату складних операцій і концентрацію таких втручань у закладах із достатнім досвідом. Зокрема, тариф на коронарне шунтування при високій складності зростає до 205,6 тис. грн, при помірній — до 175,8 тис. грн. Окремий акцент зроблено на дитячій кардіохірургії, щоб діти з вродженими вадами серця мали доступ до високоспеціалізованої допомоги без фінансових бар’єрів.

Фінансування первинної медичної допомоги у 2026 році зростає до 29,5 млрд грн. Капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта становитиме 1007,3 грн на рік. Збільшується і фінансування екстреної медичної допомоги — до 12,7 млрд грн, із підвищенням базової капітаційної ставки до 375 грн.

Посилюється амбулаторна допомога — на цей пакет у 2026 році передбачено 21,7 млрд грн. Фінансування зростає за рахунок збільшення тарифів на оплату складних лабораторних та інструментальних досліджень — зокрема КТ, МРТ і генетичних тестів.

Пріоритетом залишається і програма реімбурсації «Доступні ліки». У 2026 році на її фінансування передбачено 8,7 млрд грн, що на 1,55 млрд грн більше, ніж торік. Це забезпечує безперервність лікування людей із хронічними захворюваннями, зокрема серцево-судинними, а також пацієнтів із розладами психіки та поведінки.

Важливим напрямом ПМГ-2026 є медична допомога пацієнтам із травмами війни. Видатки на хірургію важких поранень і мінно-вибухових травм зростають з 15,99 млрд грн до 19,53 млрд грн. На забезпечення повного циклу відновлення після тяжких травм, ампутацій, інсульту та інфаркту за напрямами амбулаторної й стаціонарної реабілітації передбачено 6,97 млрд грн.

Зростає і фінансування стаціонарної психіатричної допомоги — до 5,6 млрд грн, із переглядом тарифів залежно від клінічної складності та інтенсивності лікування. Це дозволяє забезпечити триваліше та ефективніше лікування, зменшити ризики рецидивів і втрати працездатності. У фокусі цього маршруту — своєчасна маршрутизація пацієнтів із травмами війни, їхнє спостереження на рівні первинної медичної допомоги, амбулаторне ведення наслідків травм і ранній скринінг психічного стану.

Окремим пріоритетом Програми медичних гарантій-2026 є підтримка закладів охорони здоров’я та медичних команд, що працюють на прифронтових територіях і в регіонах із підвищеним безпековим навантаженням. Програма передбачає рішення, які дозволяють таким закладам стабільно функціонувати незалежно від фактичних обсягів наданих послуг, зберігати доступність первинної, екстреної та спеціалізованої допомоги, забезпечувати безперервність лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями та кадрову стійкість медичних команд в умовах близькості до фронту.

ПМГ-2026 також забезпечує безперервний маршрут медичної допомоги дітям — від профілактики та раннього виявлення захворювань до лікування критичних станів і реабілітації. Видатки на медичну допомогу дітям віком від 0 до 17 років у межах пакета первинної медичної допомоги становлять 8,2 млрд грн. На допомогу передчасно народженим і тяжкохворим немовлятам передбачено 1,6 млрд грн. Фінансування реабілітації немовлят у перші три роки життя збільшено до 272,5 млн грн.

У 2026 році вдосконалюється модель фінансування надання медичної допомоги дітям до чотирьох років, які опинилися в найуразливіших життєвих обставинах: це діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, а також — з фізичними або інтелектуальними порушеннями. До Програми медичних гарантій-2026 вводиться пакет «Медична допомога дітям, які потребують лікування та постійного спостереження». Він передбачає безперервну, цілодобову медичну допомогу, професійний догляд і супровід розвитку таких дітей із перших років життя. На цю послугу передбачаються видатки за базовою капітаційною ставкою у розмірі 34 600 грн на місяць за одну дитину. Раніше така допомога фінансувалася в рамках субвенції місцевим бюджетам з державного.

Програма медичних гарантій у 2026 році охоплює 46 пакетів медичних послуг — від первинної допомоги, вагітності та пологів до складної хірургії, онколікування та реабілітації — і залишається ключовим інструментом держави для забезпечення якісної, безоплатної та доступної медичної допомоги українцям.

