Кабмин утвердил порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год

Правительство утвердило механизм внедрения Программы медицинских гарантий (ПМГ) на 2026 год. Для реализации ПМГ в государственном бюджете на следующий год предусмотрено более 191,6 млрд грн. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2026 году — это документ, который определяет перечень медицинских услуг, стоимость которых учреждениям здравоохранения будет покрывать государство.

«Благодаря этому для пациентов они являются полностью бесплатными. Документ также предусматривает определение тарифов и правил расчета их стоимости. А также — содержит список действующих лекарственных средств и медицинских изделий, которые пациенты могут получить бесплатно в рамках программы реимбурсации “Доступные лекарства”», — сообщили в Минздраве.

Программа медицинских гарантий 2026 года сосредоточена на приоритетах, которые соответствуют внедрению стратегических решений Правительства и покрывают потребности украинцев, живущих в условиях большой войны. Речь идет о направлениях, имеющих существенное влияние на здоровье и непосредственно на жизнь человека. В целом на реализацию Программы медицинских гарантий в 2026 году в государственном бюджете предусмотрено 191,6 млрд грн — это более чем на 16,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. Это дает медицинским учреждениям реальный ресурс для повышения базовых зарплат, в частности врачей экстренной и первичной медицинской помощи — до 35 тысяч гривен.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в Украине, поэтому в 2026 году государство делает на них стратегический акцент. Подход — комплексный: от профилактики и раннего выявления до экстренной помощи, лечения острых состояний и дальнейшей реабилитации.

Отдельные пакеты направлены на лечение острых сердечно-сосудистых состояний. На медицинскую помощь при остром мозговом инсульте предусмотрено 3,2 млрд грн, что покрывает своевременную диагностику, тромболитическую терапию, эндоваскулярные вмешательства и раннюю реабилитацию. На лечение острого инфаркта миокарда заложено 1,5 млрд грн. В ПМГ-2026 внедряется новый подход и к оплате кардиохирургических вмешательств. Это позволяет обеспечить более высокую оплату сложных операций и концентрацию таких вмешательств в учреждениях с достаточным опытом. В частности, тариф на коронарное шунтирование высокой сложности увеличивается до 205,6 тыс. грн, при умеренной сложности — до 175,8 тыс. грн. Отдельный акцент сделан на детской кардиохирургии, чтобы дети с врожденными пороками сердца имели доступ к высокоспециализированной помощи без финансовых барьеров.

Финансирование первичной медицинской помощи в 2026 году возрастает до 29,5 млрд грн. Капитационная ставка на одного задекларированного пациента составит 1007,3 грн в год. Увеличивается и финансирование экстренной медицинской помощи — до 12,7 млрд грн, с повышением базовой капитационной ставки до 375 грн.

Усиливается амбулаторная помощь — на этот пакет в 2026 году предусмотрено 21,7 млрд грн. Финансирование растет за счет увеличения тарифов на оплату сложных лабораторных и инструментальных исследований — в частности КТ, МРТ и генетических тестов.

Приоритетной остается и программа реимбурсации «Доступные лекарства». В 2026 году на ее финансирование предусмотрено 8,7 млрд грн, что на 1,55 млрд грн больше, чем в прошлом году. Это обеспечивает непрерывность лечения людей с хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми, а также пациентов с расстройствами психики и поведения.

Важным направлением ПМГ-2026 является медицинская помощь пациентам с травмами войны. Расходы на хирургию тяжелых ранений и минно-взрывных травм увеличиваются с 15,99 млрд грн до 19,53 млрд грн. На обеспечение полного цикла восстановления после тяжелых травм, ампутаций, инсульта и инфаркта по направлениям амбулаторной и стационарной реабилитации предусмотрено 6,97 млрд грн.

Увеличивается и финансирование стационарной психиатрической помощи — до 5,6 млрд грн, с пересмотром тарифов в зависимости от клинической сложности и интенсивности лечения. Это позволяет обеспечить более длительное и эффективное лечение, снизить риски рецидивов и утраты трудоспособности. В фокусе этого маршрута — своевременная маршрутизация пациентов с травмами войны, их наблюдение на уровне первичной медицинской помощи, амбулаторное ведение последствий травм и ранний скрининг психического состояния.

Отдельным приоритетом Программы медицинских гарантий-2026 является поддержка учреждений здравоохранения и медицинских команд, работающих на прифронтовых территориях и в регионах с повышенной нагрузкой безопасности. Программа предусматривает решения, которые позволяют таким учреждениям стабильно функционировать независимо от фактических объемов предоставленных услуг, сохранять доступность первичной, экстренной и специализированной помощи, обеспечивать непрерывность лечения пациентов с хроническими заболеваниями и кадровую устойчивость медицинских команд в условиях близости к фронту.

ПМГ-2026 также обеспечивает непрерывный маршрут медицинской помощи детям — от профилактики и раннего выявления заболеваний до лечения критических состояний и реабилитации. Расходы на медицинскую помощь детям в возрасте от 0 до 17 лет в рамках пакета первичной медицинской помощи составляют 8,2 млрд грн. На помощь преждевременно рожденным и тяжело больным младенцам предусмотрено 1,6 млрд грн. Финансирование реабилитации младенцев в первые три года жизни увеличено до 272,5 млн грн.

В 2026 году совершенствуется модель финансирования оказания медицинской помощи детям до четырех лет, оказавшимся в наиболее уязвимых жизненных обстоятельствах: детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям с физическими или интеллектуальными нарушениями. В Программу медицинских гарантий-2026 вводится пакет «Медицинская помощь детям, нуждающимся в лечении и постоянном наблюдении». Он предусматривает непрерывную, круглосуточную медицинскую помощь, профессиональный уход и сопровождение развития таких детей с первых лет жизни. На эту услугу предусмотрены расходы по базовой капитационной ставке в размере 34 600 грн в месяц на одного ребенка. Ранее такая помощь финансировалась в рамках субвенции местным бюджетам из государственного бюджета.

Программа медицинских гарантий в 2026 году охватывает 46 пакетов медицинских услуг — от первичной помощи, беременности и родов до сложной хирургии, онколечения и реабилитации — и остается ключевым инструментом государства для обеспечения качественной, бесплатной и доступной медицинской помощи украинцам.