Разрыв трахеи у ребенка во время наркоза: что решил суд по делу анестезиолога из Луцка

Трехлетнему мальчику стало плохо через несколько часов после лечения кариеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Луцке судили врача-анестезиолога, по небрежности которого у 3-летнего мальчика произошел разрыв трахеи. Определение по делу №161/16337/25 постановил Луцкий горрайонный суд Волынской области.

Как указывается в материалах дела, обвиняемый работал детским анестезиологом в частной стоматологической клинике. 13 августа 2024 года он оказывал помощь во время лечения множественного кариеса у трехлетнего мальчика.

Для ребенка выбрали внутривенный наркоз с искусственной вентиляцией легких и интубацией трахеи. Лечение прошло без осложнений, однако уже после возвращения домой мальчику стало плохо: появились сильный отек головы и шеи, боль в горле и затрудненное дыхание.

Ребенка срочно отвезли в больницу. Обследования показали воздух в средостении и подкожной клетчатке, что указывало на повреждение дыхательных путей. Мальчика в критическом состоянии транспортировали в «Охматдет».

Там медики обнаружили разрыв трахеи длиной 2,5–3 см и в тот же день провели операцию. Ребенок восстановился: через двое суток начал дышать самостоятельно, еще через день его перевели из реанимации, а через 11 дней — выписали домой.

Во время следствия анестезиолога отстранили от работы. Сначала — от обоих мест работы, позже суд разрешил ему работать на основной должности в Волынском областном территориальном медобъединении защиты материнства и детства. В материалах дела указано, что только в 2023 году он провел более 180 общих наркозов, в том числе с использованием аппарата ИВЛ.

На суде обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал в полном объеме, искренне раскаялся, полностью возместил причиненный ущерб, просил освободить его от уголовной ответственности на основании ст.46 УК Украины в связи с его примирением с потерпевшим.

Потерпевший и его представитель не возражали против удовлетворения ходатайства, поскольку действительно примирились с обвиняемым и ему в полном объеме возмещен причиненный вред.

Прокурор также не возражал против освобождения мужчины от уголовной ответственности.

Суд учел, что преступление совершено по неосторожности, а врач ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Таким образом суд освободил мужчину от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины, на основании ст.46 УК Украины, в связи с примирением с потерпевшим.

Уголовное производство по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины, суд постановил закрыть на основании п.1 ч.2 ст.284 УПК Украины.

Расходы на проведение экспертиз оплачены обвиняемым в сумме 53070 грн 52 коп в добровольном порядке, что подтверждается соответствующей квитанцией.

Также врачу отменили отстранение от работы по совместительству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.