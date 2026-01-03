Відпустки для військовослужбовців — види та кількість днів

Військові можуть отримати до 30 діб відпустки, якщо в підрозділі відсутні не більше 30% особового складу.

Фото: armyinform.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський обласний ТЦК нагадав про відпустки, на які мають право військові під час дії воєнного стану.

Щорічна основна відпустка

Військові можуть отримати до 30 діб відпустки, якщо в підрозділі відсутні не більше 30% особового складу.

Зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

Додатково може надаватися час на проїзд - до 2 діб в один кінець.

Відпустку можна ділити, якщо одна частина буде не менше 15 днів.

У разі стаціонарного лікування під час відпустки - вона продовжується після одужання (за наявності довідки).

Відпустка для УБД

Військові зі статусом УБД можуть отримати 14 днів додаткової відпустки. Надається за рішенням командира.

Відпустка за сімейними обставинами

До 10 днів (не враховуючи дорогу), зі збереженням забезпечення.

Надається у визначених законом випадках.

Відпустка за знищену ворожу техніку

До 15 днів на рік, залежно від виду знищеної техніки.

Надається додатково як заохочення.

Відпустка після звільнення з полону

За бажанням військового може надаватися 90 днів відпочинку зі збереженням забезпечення. Поділу на частини немає.

Відпустка для лікування

Надається за рішенням ВЛК у разі хвороби чи поранення.

Тривалість визначають лікарі.

Виплати зберігаються.

Відпустка по догляду за дитиною

До досягнення дитиною 3 років.

Грошове забезпечення не зберігається.

Відпустка у зв’язку з навчанням

Для військових 18–25 років, які навчаються у ЗВО або коледжі (не у військовому).

Як додатковий соціальний гарант.

Відпустки для умовно-достроково звільнених

Основна відпустка не передбачена.

Але можливі до 10 днів за сімейними обставинами чи поважними причинами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.