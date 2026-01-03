  1. В Україні

Відпустки для військовослужбовців — види та кількість днів

22:58, 3 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військові можуть отримати до 30 діб відпустки, якщо в підрозділі відсутні не більше 30% особового складу.
Відпустки для військовослужбовців — види та кількість днів
Фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський обласний ТЦК нагадав про відпустки, на які мають право військові під час дії воєнного стану.

Щорічна основна відпустка

Військові можуть отримати до 30 діб відпустки, якщо в підрозділі відсутні не більше 30% особового складу.

Зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

Додатково може надаватися час на проїзд - до 2 діб в один кінець.

Відпустку можна ділити, якщо одна частина буде не менше 15 днів.

У разі стаціонарного лікування під час відпустки - вона продовжується після одужання (за наявності довідки).

Відпустка для УБД

Військові зі статусом УБД можуть отримати 14 днів додаткової відпустки. Надається за рішенням командира.

Відпустка за сімейними обставинами

До 10 днів (не враховуючи дорогу), зі збереженням забезпечення.

Надається у визначених законом випадках.

Відпустка за знищену ворожу техніку

До 15 днів на рік, залежно від виду знищеної техніки.

Надається додатково як заохочення.

Відпустка після звільнення з полону

За бажанням військового може надаватися 90 днів відпочинку зі збереженням забезпечення. Поділу на частини немає.

Відпустка для лікування

Надається за рішенням ВЛК у разі хвороби чи поранення.

Тривалість визначають лікарі.

Виплати зберігаються.

Відпустка по догляду за дитиною

До досягнення дитиною 3 років.

Грошове забезпечення не зберігається.

Відпустка у зв’язку з навчанням

Для військових 18–25 років, які навчаються у ЗВО або коледжі (не у військовому).

Як додатковий соціальний гарант.

Відпустки для умовно-достроково звільнених

Основна відпустка не передбачена.

Але можливі до 10 днів за сімейними обставинами чи поважними причинами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК мобілізація відпустка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

ВП ВС підтвердила ключову роль доброчесності у процедурі призначення суддів

Велика Палата Верховного Суду підтвердила: обґрунтовані сумніви у доброчесності кандидата є самостійною та достатньою підставою для відмови у призначенні на посаду судді.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]