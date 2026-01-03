Отпуска для военнослужащих — виды и количество дней

Военные могут получить до 30 суток отпуска, если в подразделении отсутствует не более 30 % личного состава.

Фото: armyinform.com.ua

Киевский областной ТЦК напомнил об отпусках, на которые имеют право военнослужащие в период действия военного положения.

Ежегодный основной отпуск

Военные могут получить до 30 суток отпуска, если в подразделении отсутствует не более 30 % личного состава.

Сохраняется денежное и материальное обеспечение.

Дополнительно может предоставляться время на проезд — до 2 суток в одну сторону.

Отпуск можно делить, если одна часть составляет не менее 15 дней.

В случае стационарного лечения во время отпуска — он продлевается после выздоровления (при наличии справки).

Отпуск для УБД

Военнослужащие со статусом УБД могут получить 14 дней дополнительного отпуска.

Предоставляется по решению командира.

Отпуск по семейным обстоятельствам

До 10 дней (без учета дороги), с сохранением обеспечения.

Предоставляется в случаях, определенных законом.

Отпуск за уничтоженную вражескую технику

До 15 дней в год, в зависимости от вида уничтоженной техники.

Предоставляется дополнительно как поощрение.

Отпуск после освобождения из плена

По желанию военнослужащего может предоставляться 90 дней отдыха с сохранением обеспечения. Деление на части не предусмотрено.

Отпуск для лечения

Предоставляется по решению ВВК в случае болезни или ранения.

Продолжительность определяют врачи.

Выплаты сохраняются.

Отпуск по уходу за ребенком

До достижения ребенком 3 лет.

Денежное обеспечение не сохраняется.

Отпуск в связи с обучением

Для военнослужащих в возрасте 18–25 лет, которые обучаются в вузе или колледже (не военном).

Как дополнительная социальная гарантия.

Отпуска для условно-досрочно освобожденных

Основной отпуск не предусмотрен.

Однако возможен отпуск до 10 дней по семейным обстоятельствам или уважительным причинам.

