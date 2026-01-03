Володимир Зеленський анонсував масштабні ротації в правоохоронній системі

Президент заявив, що особисто контролюватиме ротації керівників правоохоронних органів, які розпочнуться у січні.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір особисто контролювати ротації керівного складу всієї правоохоронної системи. За його словами, йдеться про комплексне перезавантаження безпекового блоку. Про це Глава держави повідомив під час брифінгу в суботу.

Він наголосив, що зміни стосуватимуться всіх керівників правоохоронних органів, частина з яких обіймає посади тривалий час.

«Що стосується всієї безпекової частини, що стосується всієї правоохоронної системи, як це я і говорив, я особисто буду займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго, є різні причини. З великою повагою, ми всі в одній команді, я думаю, що всі будуть залишатись на різних позиціях, різних високих позиціях, але, безумовно, будуть і заміни», - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що концепція перезавантаження буде відбуватись в січні.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що заміна Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не планується.

«Що стосується перезавантаження, як я вам сказав, всі процеси, кабінет міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони, а з Міністерства оборони виходить, окрім виробництв Укроборонпрому, тощо виходить безумовно і Збройні Сили України. І ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкому. Сьогодні заміна головкома не передбачається», - заявив він.

