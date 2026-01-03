  1. В Украине

Владимир Зеленский анонсировал масштабные ротации в правоохранительной системе

20:11, 3 января 2026
Президент заявил, что лично будет контролировать ротации руководителей правоохранительных органов, которые начнутся в январе.
Владимир Зеленский анонсировал масштабные ротации в правоохранительной системе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении лично контролировать ротации руководящего состава всей правоохранительной системы. По его словам, речь идет о комплексной перезагрузке блока безопасности. Об этом Глава государства сообщил во время брифинга в субботу.

Он подчеркнул, что изменения будут касаться всех руководителей правоохранительных органов, часть из которых занимает должности длительное время.

«Что касается всей составляющей безопасности, что касается всей правоохранительной системы, как это я и говорил, я лично буду заниматься ротациями абсолютно всех руководителей. Кто-то из них был очень долго, есть разные причины. С большим уважением, мы все в одной команде, я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, разных высоких позициях, но, безусловно, будут и замены», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что концепция перезагрузки будет реализовываться в январе.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что замена Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не планируется.

«Что касается перезагрузки, как я вам сказал, все процессы — Кабинет министров, правоохранительная система, система безопасности, Министерство обороны, а из Министерства обороны выходит, кроме производств Укроборонпрома и т.д., выходит, безусловно, и Вооруженные Силы Украины. И мы говорим о шагах один за другим, а не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предусматривается», — заявил он.

президент Владимир Зеленский

