Владимир Зеленский анонсировал масштабные ротации в правоохранительной системе

Президент заявил, что лично будет контролировать ротации руководителей правоохранительных органов, которые начнутся в январе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении лично контролировать ротации руководящего состава всей правоохранительной системы. По его словам, речь идет о комплексной перезагрузке блока безопасности. Об этом Глава государства сообщил во время брифинга в субботу.

Он подчеркнул, что изменения будут касаться всех руководителей правоохранительных органов, часть из которых занимает должности длительное время.

«Что касается всей составляющей безопасности, что касается всей правоохранительной системы, как это я и говорил, я лично буду заниматься ротациями абсолютно всех руководителей. Кто-то из них был очень долго, есть разные причины. С большим уважением, мы все в одной команде, я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, разных высоких позициях, но, безусловно, будут и замены», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что концепция перезагрузки будет реализовываться в январе.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что замена Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не планируется.

«Что касается перезагрузки, как я вам сказал, все процессы — Кабинет министров, правоохранительная система, система безопасности, Министерство обороны, а из Министерства обороны выходит, кроме производств Укроборонпрома и т.д., выходит, безусловно, и Вооруженные Силы Украины. И мы говорим о шагах один за другим, а не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предусматривается», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.