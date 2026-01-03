Тимчасова допомога на дитину: чи призначать виплату, якщо один із батьків перебуває у місцях позбавлення волі
Українці, які самостійно виховують дітей, мають право на державну підтримку навіть у складних життєвих обставинах. Якщо один із батьків перебуває у місцях позбавлення волі, дитині може бути призначена тимчасова державна допомога. Про це нагадують у Пенсійному фонді України.
Кому призначають тимчасову державну допомогу
Тимчасова допомога на дітей передбачена для випадків, коли один із батьків:
- ухиляється від сплати аліментів;
- не має можливості утримувати дитину;
- його місце проживання або перебування невідоме;
- щодо нього здійснюється кримінальне провадження або він перебуває у місцях позбавлення волі.
У таких ситуаціях другий з батьків, який фактично сам виховує дитину, має повне право звернутися по державну виплату. Вік дитини (зокрема 12 років) не є перешкодою для призначення допомоги.
Куди звертатися за оформленням виплат
Подати заяву на призначення допомоги можна кількома способами:
- у сервісному центрі Пенсійний фонд України;
- через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- на порталі Дія;
- у мобільному застосунку «Пенсійний фонд»;
- через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад;
- у ЦНАП;
- поштою.
Такий вибір каналів подання документів дозволяє оформити допомогу навіть тим громадянам, які не мають змоги особисто відвідати установу.
Які документи необхідні
Для призначення тимчасової державної допомоги подаються:
- заява встановленої форми;
- документ, що посвідчує особу;
- декларація про доходи та майновий стан.
У декларації обов’язково зазначається склад сім’ї. Залежно від конкретних обставин можуть знадобитися додаткові підтвердні документи. У випадку, коли один із батьків перебуває у місцях позбавлення волі, необхідно надати відповідну довідку з установи виконання покарань.
