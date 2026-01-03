  1. Суспільство
  2. / В Україні

Тимчасова допомога на дитину: чи призначать виплату, якщо один із батьків перебуває у місцях позбавлення волі

19:37, 3 січня 2026
Роз’яснення для батьків, які самостійно виховують дітей у складних життєвих обставинах.
Українці, які самостійно виховують дітей, мають право на державну підтримку навіть у складних життєвих обставинах. Якщо один із батьків перебуває у місцях позбавлення волі, дитині може бути призначена тимчасова державна допомога. Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Кому призначають тимчасову державну допомогу

Тимчасова допомога на дітей передбачена для випадків, коли один із батьків:

  • ухиляється від сплати аліментів;
  • не має можливості утримувати дитину;
  • його місце проживання або перебування невідоме;
  • щодо нього здійснюється кримінальне провадження або він перебуває у місцях позбавлення волі.

У таких ситуаціях другий з батьків, який фактично сам виховує дитину, має повне право звернутися по державну виплату. Вік дитини (зокрема 12 років) не є перешкодою для призначення допомоги.

Куди звертатися за оформленням виплат

Подати заяву на призначення допомоги можна кількома способами:

  • у сервісному центрі Пенсійний фонд України;
  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • на порталі Дія;
  • у мобільному застосунку «Пенсійний фонд»;
  • через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад;
  • у ЦНАП;
  • поштою.

Такий вибір каналів подання документів дозволяє оформити допомогу навіть тим громадянам, які не мають змоги особисто відвідати установу.

Які документи необхідні

Для призначення тимчасової державної допомоги подаються:

  • заява встановленої форми;
  • документ, що посвідчує особу;
  • декларація про доходи та майновий стан.

У декларації обов’язково зазначається склад сім’ї. Залежно від конкретних обставин можуть знадобитися додаткові підтвердні документи. У випадку, коли один із батьків перебуває у місцях позбавлення волі, необхідно надати відповідну довідку з установи виконання покарань.

діти грошова допомога

