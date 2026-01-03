Временная помощь на ребенка: назначат ли выплату, если один из родителей находится в местах лишения свободы

Разъяснение для родителей, которые самостоятельно воспитывают детей в сложных жизненных обстоятельствах.

Украинцы, которые самостоятельно воспитывают детей, имеют право на государственную поддержку даже в сложных жизненных обстоятельствах. Если один из родителей находится в местах лишения свободы, ребенку может быть назначена временная государственная помощь. Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Кому назначается временная государственная помощь

Временная помощь на детей предусмотрена для случаев, когда один из родителей:

уклоняется от уплаты алиментов;

не имеет возможности содержать ребенка;

его место проживания или пребывания неизвестно;

в отношении него осуществляется уголовное производство или он находится в местах лишения свободы.

В таких ситуациях второй из родителей, который фактически самостоятельно воспитывает ребенка, имеет полное право обратиться за государственной выплатой. Возраст ребенка (в частности 12 лет) не является препятствием для назначения помощи.

Куда обращаться для оформления выплат

Подать заявление на назначение помощи можно несколькими способами:

в сервисном центре Пенсионный фонд Украины;

через вебпортал электронных услуг ПФУ;

на портале Дия;

в мобильном приложении «Пенсионный фонд»;

через уполномоченных лиц исполнительных органов местных советов;

в ЦНАП;

по почте.

Такой выбор каналов подачи документов позволяет оформить помощь даже тем гражданам, которые не имеют возможности лично посетить учреждение.

Какие документы необходимы

Для назначения временной государственной помощи подаются:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность;

декларация о доходах и имущественном состоянии.

В декларации обязательно указывается состав семьи. В зависимости от конкретных обстоятельств могут понадобиться дополнительные подтверждающие документы. В случае, когда один из родителей находится в местах лишения свободы, необходимо предоставить соответствующую справку из учреждения исполнения наказаний.

