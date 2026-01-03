Уряд запроваджує спрощену процедуру розгляду документів в межах Defense City

Новий порядок діятиме для підприємств, які мають статус резидентів Defense City та залучені до виконання міжнародних оборонних договорів.

Уряд прийняв постанову на виконання Закону України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, якою запроваджується порядок застосування спрощеної процедури розгляду документів у сфері державного експортного контролю в межах міжнародних договорів України. Рішення є складовою реалізації правового режиму Defense City. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Новий порядок діятиме для підприємств, які мають статус резидентів Defense City та залучені до виконання міжнародних оборонних договорів. Йдеться не про послаблення правил для всіх, а про окремий інструмент підтримки оборонної промисловості, визначений законом.

Новий порядок передбачає можливість попередньої оцінки проектів міжнародних договорів ще на етапі їх підготовки. Це дозволяє державі заздалегідь перевірити відповідність таких договорів вимогам національної безпеки та міжнародних зобов’язань України і зменшити ризики внесення змін після їх погодження.

Після набрання міжнародним договором чинності для проектів, що реалізуються в межах Defense City, документи на отримання дозволів або висновків у сфері експортного контролю розглядатимуться за спрощеною процедурою та у строки розгляду документів до 15 днів. Йдеться не про загальне спрощення правил, а про цільовий інструмент для реалізації міжнародних оборонних проектів у межах визначеного законом правового режиму.

«Це рішення — частина системної політики держави щодо розвитку оборонної промисловості. Ми створюємо передбачувані та зрозумілі умови для реалізації міжнародних проектів у межах Defense City, зберігаючи повний контроль за питаннями національної безпеки», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Очікується, що ухвалення постанови сприятиме залученню інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зростанню виробництва та посиленню експортного потенціалу України без додаткових витрат з державного бюджету.

