Правительство вводит упрощенную процедуру рассмотрения документов в рамках Defense City

Правительство приняло постановление во исполнение Закона Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, которым вводится порядок применения упрощенной процедуры рассмотрения документов в сфере государственного экспортного контроля в рамках международных договоров Украины. Решение является составляющей реализации правового режима Defense City. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Новый порядок будет действовать для предприятий, которые имеют статус резидентов Defense City и привлечены к выполнению международных оборонных договоров. Речь идет не об ослаблении правил для всех, а об отдельном инструменте поддержки оборонной промышленности, определенном законом.

Новый порядок предусматривает возможность предварительной оценки проектов международных договоров еще на этапе их подготовки. Это позволяет государству заранее проверить соответствие таких договоров требованиям национальной безопасности и международным обязательствам Украины и уменьшить риски внесения изменений после их согласования.

После вступления международного договора в силу для проектов, реализуемых в рамках Defense City, документы на получение разрешений или заключений в сфере экспортного контроля будут рассматриваться по упрощенной процедуре и в сроки до 15 дней. Речь идет не об общем упрощении правил, а о целевом инструменте для реализации международных оборонных проектов в рамках определенного законом правового режима.

«Это решение — часть системной политики государства по развитию оборонной промышленности. Мы создаем предсказуемые и понятные условия для реализации международных проектов в рамках Defense City, сохраняя полный контроль над вопросами национальной безопасности», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Ожидается, что принятие постановления будет способствовать привлечению инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, росту производства и усилению экспортного потенциала Украины без дополнительных расходов из государственного бюджета.

