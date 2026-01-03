У Британії чоловіка оштрафували на 3750 фунтів через постійний гавкіт собаки

Чоловік не виходив на контакт із контролюючими службами, через що справу передали до суду.

У британському місті Вустер місцевого жителя оштрафували на 3 750 фунтів стерлінгів (близько 5 050 доларів) за те, що він не контролював свого собаку, постійний гавкіт якого створював серйозні незручності для сусідів, пише Worcesterobserver.

Як повідомляє міська влада, Worcester City Council винесла припис про усунення шумового порушення в районі Клейнс після численних скарг від мешканців. Власник собаки проігнорував офіційне попередження, а скарги від сусідів продовжували надходити. У зв’язку з цим міська рада подала справу до суду за порушення припису.

Голова комітету з ліцензування та екологічного здоров’я міської ради Вустера Річард Удалл заявив, що мешканці мають право на спокій у власних домівках, а ця справа є чітким сигналом про готовність влади діяти проти тих, хто не зважає на права сусідів. За його словами, ігнорування офіційних вимог і юридичних приписів лише погіршує становище порушника.

У Worcester Magistrates встановили, що перші скарги на гавкіт надходили ще в серпні 2024 року. У жовтні того ж року фахівці Worcestershire Regulatory Services, які діяли від імені міської ради, направили власнику собаки неформальне попередження, а згодом встановили обладнання для моніторингу шуму в будинку сусідів.

Аналіз записів показав, що гавкіт був регулярним і відбувався щодня, створюючи значні незручності. 17 січня 2025 року власнику тварини вручили офіційний припис про усунення шумового порушення. Попри це, гавкіт не припинився, і в березні-квітні було зафіксовано ще вісім випадків порушення припису.

Чоловік не виходив на контакт із контролюючими службами та не з’явився на офіційне запрошення 17 квітня. У результаті справу передали до суду.

Суд оштрафував порушника на 2 500 фунтів стерлінгів, а також додатково зобов’язав сплатити 1 000 фунтів як обов’язковий збір на користь потерпілих та 250 фунтів судових витрат.

