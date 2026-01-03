  1. В мире

В Великобритании мужчину оштрафовали на 3750 фунтов из-за постоянного лая собаки

23:54, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина не выходил на контакт с контролирующими службами, из-за чего дело передали в суд.
В Великобритании мужчину оштрафовали на 3750 фунтов из-за постоянного лая собаки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В британском городе Вустер местного жителя оштрафовали на 3 750 фунтов стерлингов (около 5 050 долларов) за то, что он не контролировал свою собаку, постоянный лай которой создавал серьезные неудобства для соседей, пишет Worcesterobserver.

Как сообщает городская власть, Worcester City Council вынес предписание об устранении шумового нарушения в районе Клейнс после многочисленных жалоб от жителей. Владелец собаки проигнорировал официальное предупреждение, а жалобы от соседей продолжали поступать. В связи с этим городской совет подал дело в суд за нарушение предписания.

Председатель комитета по лицензированию и экологическому здоровью городского совета Вустера Ричард Удалл заявил, что жители имеют право на спокойствие в собственных домах, а это дело является четким сигналом о готовности власти действовать против тех, кто не считается с правами соседей. По его словам, игнорирование официальных требований и юридических предписаний лишь ухудшает положение нарушителя.

В Worcester Magistrates установили, что первые жалобы на лай поступали еще в августе 2024 года. В октябре того же года специалисты Worcestershire Regulatory Services, действовавшие от имени городского совета, направили владельцу собаки неформальное предупреждение, а впоследствии установили оборудование для мониторинга шума в доме соседей.

Анализ записей показал, что лай был регулярным и происходил ежедневно, создавая значительные неудобства. 17 января 2025 года владельцу животного вручили официальное предписание об устранении шумового нарушения. Несмотря на это, лай не прекратился, и в марте-апреле было зафиксировано еще восемь случаев нарушения предписания.

Мужчина не выходил на контакт с контролирующими службами и не явился на официальное приглашение 17 апреля. В результате дело было передано в суд.

Суд оштрафовал нарушителя на 2 500 фунтов стерлингов, а также дополнительно обязал уплатить 1 000 фунтов в качестве обязательного сбора в пользу потерпевших и 250 фунтов судебных расходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]