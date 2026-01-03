В Великобритании мужчину оштрафовали на 3750 фунтов из-за постоянного лая собаки

Мужчина не выходил на контакт с контролирующими службами, из-за чего дело передали в суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В британском городе Вустер местного жителя оштрафовали на 3 750 фунтов стерлингов (около 5 050 долларов) за то, что он не контролировал свою собаку, постоянный лай которой создавал серьезные неудобства для соседей, пишет Worcesterobserver.

Как сообщает городская власть, Worcester City Council вынес предписание об устранении шумового нарушения в районе Клейнс после многочисленных жалоб от жителей. Владелец собаки проигнорировал официальное предупреждение, а жалобы от соседей продолжали поступать. В связи с этим городской совет подал дело в суд за нарушение предписания.

Председатель комитета по лицензированию и экологическому здоровью городского совета Вустера Ричард Удалл заявил, что жители имеют право на спокойствие в собственных домах, а это дело является четким сигналом о готовности власти действовать против тех, кто не считается с правами соседей. По его словам, игнорирование официальных требований и юридических предписаний лишь ухудшает положение нарушителя.

В Worcester Magistrates установили, что первые жалобы на лай поступали еще в августе 2024 года. В октябре того же года специалисты Worcestershire Regulatory Services, действовавшие от имени городского совета, направили владельцу собаки неформальное предупреждение, а впоследствии установили оборудование для мониторинга шума в доме соседей.

Анализ записей показал, что лай был регулярным и происходил ежедневно, создавая значительные неудобства. 17 января 2025 года владельцу животного вручили официальное предписание об устранении шумового нарушения. Несмотря на это, лай не прекратился, и в марте-апреле было зафиксировано еще восемь случаев нарушения предписания.

Мужчина не выходил на контакт с контролирующими службами и не явился на официальное приглашение 17 апреля. В результате дело было передано в суд.

Суд оштрафовал нарушителя на 2 500 фунтов стерлингов, а также дополнительно обязал уплатить 1 000 фунтов в качестве обязательного сбора в пользу потерпевших и 250 фунтов судебных расходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.